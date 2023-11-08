Коли найкраще є гранати: плюси та мінуси цього суперфрукта

Червоний та соковитий гранат - один із найкорисніших фруктів на землі. Цікаво, що його іноді називають божественним плодом.
В який час доби найкраще їсти гранат, і кому він протипоказаний, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Financial Express.
Гранат має різні поживні властивості. Дослідження показують, що цей фрукт містить близько 19 г вуглеводів, у тому числі 4г посідають харчові волокна. 78% фруктового складу становить вода.
Він також містить велику кількість вітаміну К, С та фолієвої кислоти (В9). Крім того, фрукт також містить значну кількість вітаміну Е, який є присутнім у цьому плоді. Крім того, в ньому є також рибофлавін, тіамін та пантотенова кислота.
Він допомагає знизити кров'яний тиск. Згідно з деякими попередніми дослідженнями, гранат також має протиракові та протизапальні властивості. Також гранати можуть допомогти при артриті. Гранати також мають здатність знижувати рівень холестерину.
На думку експертів, найкращий час для вживання гранату - ранок. Оскільки гранати дуже калорійні, їхнє вживання вранці дасть вам достатньо енергії. Вживати гранати слід перед обідом.
У деяких людей екстракт гранату може спричинити алергію. Сверблячка, набряк, нежить і утруднене дихання - все це її ознаки.
Надмірне вживання коренів, стебел та шкірки граната може бути шкідливим.
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