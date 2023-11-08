Коли найкраще є гранати: плюси та мінуси цього суперфрукта

Червоний та соковитий гранат - один із найкорисніших фруктів на землі. Цікаво, що його іноді називають божественним плодом.

В який час доби найкраще їсти гранат, і кому він протипоказаний, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Financial Express.

Що потрібно знати про гранат

Гранат має різні поживні властивості. Дослідження показують, що цей фрукт містить близько 19 г вуглеводів, у тому числі 4г посідають харчові волокна. 78% фруктового складу становить вода.

Він також містить велику кількість вітаміну К, С та фолієвої кислоти (В9). Крім того, фрукт також містить значну кількість вітаміну Е, який є присутнім у цьому плоді. Крім того, в ньому є також рибофлавін, тіамін та пантотенова кислота.

У чому користь гранатів

Він допомагає знизити кров'яний тиск. Згідно з деякими попередніми дослідженнями, гранат також має протиракові та протизапальні властивості. Також гранати можуть допомогти при артриті. Гранати також мають здатність знижувати рівень холестерину.

В який час найкраще гранат?

На думку експертів, найкращий час для вживання гранату - ранок. Оскільки гранати дуже калорійні, їхнє вживання вранці дасть вам достатньо енергії. Вживати гранати слід перед обідом.

Якими є побічні ефекти граната?

У деяких людей екстракт гранату може спричинити алергію. Сверблячка, набряк, нежить і утруднене дихання - все це її ознаки.

Надмірне вживання коренів, стебел та шкірки граната може бути шкідливим.