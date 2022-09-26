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"Коли наші прийдуть - віддаси": письменник Вакуленко сховав свої записи перед попаданням у полон

Володимир Вакуленко перебуває у полоні у росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український письменник та волонтер Володимир Вакуленко, який перебуває у російському полоні, сховав свої записи під вишнею перед тим, як за ним прийшли окупанти.

Про це розповіла письменниця Вікторія Амеліна на Facebook.

"23 березня 2022 року, Володя, знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним, закопав свої записи під вишнею та сказав батькові: "Коли наші прийдуть, віддаси", - розповіла деталі Амеліна.

Наступного дня 24 березня 2022 року Володимира забрали.

24 вересня 2022 року письменниця та батько Володимира відкопали під вишневим деревом записи Володі. На фото це пакет у руці.

Володимир Вакуленко сховав від рашистів записи (фото: facebook.com/amelina.victoria)

Володимир Вакуленко – український громадський та літературний діяч, контрлітератор, прозаїк, поет, перекладач, автор 13 книг. Його викрали росіяни 24 березня, і зараз він перебуває в полоні.

Друзі та рідні публікують повідомлення з гештегом #SaveVakulenko та просять небайдужих поширити інформацію про нього.

Як ми раніше писали, захищаючи Україну,загинув воїн-герой, відомий блогер "Малі".

Раніше повідомлялося, що на фронті загинула Мар'яна "Квітка" , яка повернулася з Італії для захисту України.

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