"Коли наші прийдуть - віддаси": письменник Вакуленко сховав свої записи перед попаданням у полон

"23 березня 2022 року, Володя, знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним, закопав свої записи під вишнею та сказав батькові: "Коли наші прийдуть, віддаси", - розповіла деталі Амеліна.

Наступного дня 24 березня 2022 року Володимира забрали.

24 вересня 2022 року письменниця та батько Володимира відкопали під вишневим деревом записи Володі. На фото це пакет у руці.

Володимир Вакуленко сховав від рашистів записи (фото: facebook.com/amelina.victoria)

Володимир Вакуленко – український громадський та літературний діяч, контрлітератор, прозаїк, поет, перекладач, автор 13 книг. Його викрали росіяни 24 березня, і зараз він перебуває в полоні.

Друзі та рідні публікують повідомлення з гештегом #SaveVakulenko та просять небайдужих поширити інформацію про нього.