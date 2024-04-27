UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли і як пити каву, щоб отримати максимум користі: поради нутриціолога

Що треба знати про каву (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Суперечності щодо корисності й шкідливості кави вже не одне десятиліття точаться серед науковців, але більшість людей не готові відмовитись від цього напою. Втім, якщо дотримуватись певних правил, то від кави можна отримати тільки корисні ефекти.

Про те, коли і як пити каву, щоб отримати максимум користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Що треба знати про каву

"Кофеїн має нейро- та гепатопротекторну дію (мозок, печінка), якщо споживання не є надмірним. Покращує концентрацію та здатність запам’ятовувати", - каже нутриціолог.

Кофеїн блокує аденозин і спрямовує нашу систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію - запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими. 

"Кофеїн - це рослинний алкалоїд (гіркота). Він - не просто стимулятор, це бустер, що керує поведінкою. Стимулює вивільнення дофаміну в області мозку, пов’язаної з ясністю думки. Підвищує ацетилхолін, що покращує здатність мислити, адаптуватися до розумових і фізичних змін. Діє як антагоніст аденозину, який компенсує сонливість у першій половині дня", - говорить Голобородько.

Коли і як пити каву

Нутриціолог радить дотримуватись кількох правил при споживанні кави, тоді отримаєте максимум користі без шкоди для сну.

Правила споживання кави:

  • уникайте кофеїну перші 90-120 хвилин після пробудження
  • робіть паузи, іноді 2-5 днів без кави
  • адекватна доза - 1- 3 мг/кг маси тіла забезпечить усі переваги кави без нервозності. Якщо ви 80 кг - 160-200 мг ваша доза. Це 1,5 філіжанки фільтру чи 1-2 еспресо
  • не пийте каву менш як за 8-10 годин до сну, це час метаболізму кофеїну всередині

"Кого кава занадто збуджує, для компенсації споживайте рівну кількість води чи краще електролітного напою. Також уникайте напою натще - він віддасть всі переваги, але й всі мінуси втоми також", - каже Голобородько.

Читайте РБК-Україна в Google News
КаваЗдоров'яПоради нутриціолога