Коли і як пити каву, щоб отримати максимум користі: поради нутриціолога

Що треба знати про каву

"Кофеїн має нейро- та гепатопротекторну дію (мозок, печінка), якщо споживання не є надмірним. Покращує концентрацію та здатність запам’ятовувати", - каже нутриціолог.

Кофеїн блокує аденозин і спрямовує нашу систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію - запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими.

"Кофеїн - це рослинний алкалоїд (гіркота). Він - не просто стимулятор, це бустер, що керує поведінкою. Стимулює вивільнення дофаміну в області мозку, пов’язаної з ясністю думки. Підвищує ацетилхолін, що покращує здатність мислити, адаптуватися до розумових і фізичних змін. Діє як антагоніст аденозину, який компенсує сонливість у першій половині дня", - говорить Голобородько.

Коли і як пити каву

Нутриціолог радить дотримуватись кількох правил при споживанні кави, тоді отримаєте максимум користі без шкоди для сну.

Правила споживання кави:

уникайте кофеїну перші 90-120 хвилин після пробудження

робіть паузи, іноді 2-5 днів без кави

адекватна доза - 1- 3 мг/кг маси тіла забезпечить усі переваги кави без нервозності. Якщо ви 80 кг - 160-200 мг ваша доза. Це 1,5 філіжанки фільтру чи 1-2 еспресо

не пийте каву менш як за 8-10 годин до сну, це час метаболізму кофеїну всередині

"Кого кава занадто збуджує, для компенсації споживайте рівну кількість води чи краще електролітного напою. Також уникайте напою натще - він віддасть всі переваги, але й всі мінуси втоми також", - каже Голобородько.