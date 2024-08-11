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"Коли х*рово". Єфросиніна показалася з новою зачіскою і натякнула на особисті проблеми (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча Маша Єфросиніна показалася з новою зачіскою і заговорила про проблеми у житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Єфросиніна вийшла у stories і повідомила, що змінила імідж. А наважилася вона на це через те, що їй "х*рово".

Зазвичай, каже ведуча, радять йти до спортзалу, однак вона вирішилися почати із зачіски.

"Кажуть, що, коли х*рово, треба йти до зали. Я пішла, змінила зачіску. Але, відчуваю, до зали все одно доведеться", - поділилася Марія.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка дала зрозуміти, що у неї є особисті проблеми. Однак подробиць вона не розкрила і не уточнила, що саме її турбує.

Ймовірно, Маша важко переживає розлуку з чоловіком, військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим, який зараз боронить батьківщину на фронті.

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