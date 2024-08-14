"Коли доньку оперували, ракета вбила її дідуся": історія жертви удару по "Охматдиту" у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ахметова

Під час першого вибуху Олена перебувала в лікарняному коридорі — за стіною її доньку вже ввели у наркоз. Незабаром пролунав другий, ще потужніший вибух.

"Я пам'ятаю, як вибіг хірург. Той, якому влучило у спину. Він оперував тоді п'ятимісячну дитину. Потім анестезіолог виніс на руках мою доньку, вона спала", - розповідає Олена Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних".

Одразу після ракетного удару мобільний зв'язок на території лікарні не працював і Олена не знала, що з батьком. Але відчувала, що щось трапилось.

"Ноги повели мене до одного з корпусів. І я його знайшла там… Не повірила, що це він: множинні поранення, ампутація... Я до швидкої, кажу: "Врятуйте, це мій батько, я все віддам". Медикиня відповідає, що бачила його, але допомогти не може — і відводить мене у бік", - пригадує найжахливіший момент Олена.

Про трагедію цієї родини дізнався весь світ - німецький дизайнер Франк Вільде зробив селфі із фотографією дівчинки та її дідуся Володимира і виклав його до соцмережі, щоб привернути увагу до чергового злочину Росії в Україні.

Історію Олени та її родини з перших вуст ви знайдете тут.

Історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.