Коли дитину треба негайно вести до лікаря: інфекціоніст назвав три випадки

Інфекціоніст виділив три стану дитини, коли потрібна консультація фахівця:

Перший сигнал: дитина хворіє впродовж усього року, а не тільки в холодний період.

Другий: дитина відстає у фізичному розвитку від своїх однолітків.

Третій: у дитини є проблеми з ротоглотковим кільцем, а саме в неї збільшені мигдалики, аденоїди, є поліпи носа.

Такі діти потребують консультації лікаря.

Крім того, є діти з деформацією грудної клітки. Це може призводити до неповноцінного функціонування легень та дихальних шляхів і, як наслідок, полегшувати проникнення в організм збудників респіраторних інфекцій.

"Також є дуже невеликий відсоток дітей із порушеннями роботи безпосередньо імунної системи, тобто з імунодефіцитом. Такі порушення варто запідозрити, якщо в дитини два і більше разів на рік виникають так звані системні захворювання, насамперед бактеріальні. Наприклад, це синусити, менінгіти, пневмонії, сепсис. У таких випадках треба звернутися до дитячого імунолога і зробити імунограму. Слід також проконсультуватися з лікарем, якщо в когось із членів родини був первинний імунодефіцит", - додав лікар.

Він зазначив, що сталої цифри кількості ГРВІ на рік немає, але є умовні показники: до 5 років - 6-8 епізодів на рік, від 6 до 12 років - 2-4 епізоди на рік.

"Американські фахівці вважають нормою навіть 10-12 разів на рік без супутніх проявів і говорять, що така захворюваність може бути індивідуальною особливістю організму дитини. Вони навіть стверджують, що немає потреби рахувати кількість цих епізодів. На їхню думку, важливо звертати увагу на загальний стан здоров’я дитини та своєчасно реагувати на ознаки, які б свідчили, що часті респіраторні захворювання виникають не просто так, а сигналізують про більш серйозну патологію", - зазначив Сергій Крамарьов.