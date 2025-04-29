В кольє за 200 тисяч доларів: Анна Трінчер знялася у спокусливій фотосесії
Українська співачка Анна Трінчер вразила результатами нової фотосесії. Вона з'явилася в пристрасному образі першої жінки Єви, прикривши тіло лише жакетом та символічним яблуком.
Провокаційний, але естетичний "лук" викликав феєрію серед користувачів. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Трінчер.
Вона опублікувала серію фотографій, для яких обрала біблійний сюжет про спокусу яблуком із райського саду.
"Будеш яблучко?" - підписала кадри зірка.
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Доповнила зірка "лук" кольє від бренду Bvlgari у вигляді змійки.
"Хочете побачити, як виглядають майже 200 тисяч доларів на моїй шиї?" - заінтригувала вона новим фотосетом.
Анна Трінчер розкрила вартість кольє (скриншот)
Італійський бренд Bvlgari знаний розкішними ювелірними прикрасами. Однією з популярних є колекція Serpenti, яка втілює елегантність та силу. Саме до неї належить зміїне кольє.
Анна Трінчер в кольє Bvlgari (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Як відреагували в мережі
Користувачі засипали зірку компліментами. Багатьом сподобався сміливий та водночас елегантний образ артистки.
- "Адам би не вистояв. І я - теж не дуже".
- "Королева".
- "Ооо, вау!".
- "Як це гарно, водночас гаряче, але і не вульгарно".
- "Дуже естетично, розкішно. Сексуально та з інтригою".
- "Неймовірно гарна".
- "Ну богиня. Дуже гарна!"
Трінчер в спокусливому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Нагадаємо, Анна Трінчер - українська акторка та співачка. Брала участь в "Дитячому Євробаченні" 2015 року та другому сезоні "Голос. Діти". Найбільшу славу здобула завдяки зйомкам у серіалі "Школа". Сьогодні Анна відома як успішна співачка, треки якої розривають хітпаради. Серед останніх популярних пісень в мережі - "Зірочка палай" та "Треш".
Вас також може зацікавити:
- Як змінилося життя Трінчер після розлучення
- Як Анна Трінчер ставиться до материнства
- Що відомо про аб'юзивні стосунки Анни Трінчер та інших зірок.