В кольє за 200 тисяч доларів: Анна Трінчер знялася у спокусливій фотосесії

Українська співачка Анна Трінчер вразила результатами нової фотосесії. Вона з'явилася в пристрасному образі першої жінки Єви, прикривши тіло лише жакетом та символічним яблуком.

Провокаційний, але естетичний "лук" викликав феєрію серед користувачів. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Трінчер.

Вона опублікувала серію фотографій, для яких обрала біблійний сюжет про спокусу яблуком із райського саду.

"Будеш яблучко?" - підписала кадри зірка.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Доповнила зірка "лук" кольє від бренду Bvlgari у вигляді змійки.

"Хочете побачити, як виглядають майже 200 тисяч доларів на моїй шиї?" - заінтригувала вона новим фотосетом.

Анна Трінчер розкрила вартість кольє (скриншот)

Італійський бренд Bvlgari знаний розкішними ювелірними прикрасами. Однією з популярних є колекція Serpenti, яка втілює елегантність та силу. Саме до неї належить зміїне кольє.

Анна Трінчер в кольє Bvlgari (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Як відреагували в мережі

Користувачі засипали зірку компліментами. Багатьом сподобався сміливий та водночас елегантний образ артистки.

"Адам би не вистояв. І я - теж не дуже".

"Королева".

"Ооо, вау!".

"Як це гарно, водночас гаряче, але і не вульгарно".

"Дуже естетично, розкішно. Сексуально та з інтригою".

"Неймовірно гарна".

"Ну богиня. Дуже гарна!"

Трінчер в спокусливому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Нагадаємо, Анна Трінчер - українська акторка та співачка. Брала участь в "Дитячому Євробаченні" 2015 року та другому сезоні "Голос. Діти". Найбільшу славу здобула завдяки зйомкам у серіалі "Школа". Сьогодні Анна відома як успішна співачка, треки якої розривають хітпаради. Серед останніх популярних пісень в мережі - "Зірочка палай" та "Треш".