"Колбасить" будет до конца года: иммунолог дал новый прогноз о развитии COVID-19 в Украине

Врач объяснил, почему пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Коронавирус в Украине пойдет на спад уже летом, и жители страны получат коллективный иммунитет. Однако осенью еще возможны вспышки заболевания.

Как отметил иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской в интервью для "Украинских новостей", Украина получит иммунитет самым средневековым способом.

"К лету мы будем иметь уже коллективный иммунитет, к сожалению, мы его получим в глупый средневековый способ — мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни. Скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью — или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. В мире будет это "колбасить" еще до конца года", - считает врач.

Он добавил, что коллективный иммунитет заменить вакцинацию, но это дастся "большой кровью" и потерями.

"Как во всех инфекционных заболеваниях – когда переболеет около 80% популяции, то просто болеть уже будет некому", - объяснил Борис Донской.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, какие правила помогут детям в школе не заразиться коронавирусом и гриппом.

А также рассказывали о том, что Голубовская назвала три сценария развития коронавируса в Украине.