KOLA влаштувала скандал просто на сцені. З'явилося відео з вибаченнями

Співачка KOLA попросила вибачення після скандалу на концерті в столичному "Палаці спорту". Через проблеми зі звуком артистка зупинила шоу та емоційно звернулася до звукорежисерів.

Скандал на концерті KOLA: що відомо

Декілька днів користувачі мережі обговорювали подію на концерті KOLA в "Палаці спорту". У соцмережах стали вірусними відео, де артистка сварить звукорежисерів, обурюючись якості звуку. Перед дуетом з Parfeniuk вона перервала виступ і прямо зі сцени висловила своє невдоволення.

"Все стало гірше у 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Вирішуйте зараз же. Я не можу співати, це пекло. Я співати не буду в таких умовах, я не лох! Я сказала: я не буду співати в таких умовах", - гучно заявила співачка.

KOLA записала відео з вибаченнями

Після жвавих обговорень в мережі KOLA вирішила публічно перепросити у свої команди за грубість. Вона записала відеороки, в якому визнала свою помилку та пояснила, що діяла на емоціях, адже прагнула дати фанам ідеальне звучання.

"Потрібно брати відповідальність за свої вчинки. Відео адресоване моїй команді звукорежисерів, до яких я звернулася в дуже грубій формі, і за це я хочу попросити в них вибачення. На той момент я не чула музику у своїх in-ear і думала, що не можу стовідсотково віддати глядачам те, на що вони заслуговують. На жаль, емоції взяли наді мною верх. Це мій досвід, я його приймаю. Я така, яка є, і думаю, що саме за це ви мене й полюбили", – сказала KOLA.

Аудиторія артистки відреагувала позитивно на вибачення та подякувала за щирість. Зокрема підтримку висловила акторка Наталка Денисенко, яка зазначила, що KOLA щира і світла людина.

"Боже, ти така неймовірна! Всі знають, яка ти щира і світла. Зрозуміло, що то було "про справедливість і професіоналізм". - написала вона.

Підтримали в коментарях зірку також Ольга Сумська, Маша Єфросиніна та Марта Адамчук.

"Це дуже важкий труд - доносити емоції, пісні та голос! Тримати то все в балансі на таку велику аудиторію. Важкий труд для всіх - для команди, для звукорежисерів, для співака. Ви - неймовірні професіонали та в першу чергу ЛЮДИ, які робили усе для того, щоб був крутий концерт! Низький уклін і повага кожному з вас", - зазначила Марта.

"Мені здається що ті, хто були на концерті бачили повну ситуацію. Чули скільки разів ви просили виправити ситуацію, повернути як було і бачили, що ви ледве не заплакали від цієї ситуації. Попри все це - концерт був потужний", - зауважила одна з користувачок.

Нагадаємо, раніше KOLA поділилася, чи має плани стати мамою. Артистка розповіла, які пріоритети має у житті та коли наважиться на поповнення в родині. Як відомо, зірка ще два роки тому вийшла заміж за чоловіка на ім'я В'ячеслав, який мешкає в Ізраїлі.

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