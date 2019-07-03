В Коктебеле люди купаются в море с нечистотами: шокирующее видео

В Крыму дети купались в море с фекалиями
В оккупированном Крыму на пляже поток фекалий стекал прямо в море, в котором купались люди. Соответствующее видео опубликовал блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.
На видео видно, как из песка поток нечистот вытекает в море. При этом взрослые забирают детей и покидают место инцидента.
В Крыму на пляже с детьми прорвало трубу с нечистотами (видео: facebook.com/Александр Горный)
Блогер отметил, что общественность и "власти" Коктебеля не реагируют на ситуацию. При этом руководство города должно было закрыть пляж и проверить трубы, поскольку экологическая катастрофа может привести к массовым отравлениям взрослых и детей.
Пользователи сети также прокомментировали данное видео:
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.
Ранее сообщалось о том, что экологи рассказали, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать.