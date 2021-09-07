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У кого самая большая возможность подхватить новые штаммы COVID-19: известно, кто в зоне риска

Автор: Тетяна Самарук

В мире коронавирус продолжает распространяться и мутировать. Сейчас доминирует Дельта-штамм коронавируса, потому что он размножается эффективнее других.

Об этом сообщает "Raadio 4".

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета в Эстонии Андреса Меритса, новые варианты COVID-19 чаще появляются именно среди непривитого населения.

Важно, что новые мутации вируса происходят в основном среди таких людей:

  • которые не переболели COVID-19;
  • которые не вакцинированы от коронавируса.

Вирусолог добавил, что благодаря способности распространяться, Дельта-штамм найдет почти всех людей, которые имеют даже минимальные социальные контакты.

Кроме того, имеющиеся вакцины также эффективны против него, они помогут облегчить течение недуга в случае болезни.

Почему вакцинированы болеют коронавирусом

Специалист говорит, что вакцинированные люди также болеют. В частности, это можно объяснить тем, что у них не выработался сильный иммунитет, или из-за того, что вирусная доза оказалась слишком велика.

Новый штамм коронавирус "Мю" может быть устойчивым к вакцинам, вирусолог говорит, что это не соперник Дельта-штамму.

"Если их сравнить, то Дельта-штамм как заяц против черепахи. Штамм Мю был распространен в июне в США, тогда примерно 5% случаев заболевания были вызваны им. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом Дельта, на долю которого приходится где – то 99% случаев", - пояснил вирусолог.



Ранее мы сообщали, что в Волынской области обнаружили "Дельту" у 17-дневного ребенка.

Также доктор Комаровский озвучил свой прогноз по карантину.

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