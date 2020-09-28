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Кофе приводит к лишнему весу: диетолог рассказала, почему так происходит

Понедельник 28 сентября 2020 07:01
Кофе приводит к лишнему весу: диетолог рассказала, почему так происходит
Кофе (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Популярный напиток не так безобиден, как некоторые думали

Избыток кофеина снижает активность основного гормона щитовидной железы – трийодтиронина. Это является одной из причин, почему некоторые люди набирают вес и не могут похудеть.

При этом нарушить работу щитовидной̆ железы могут всего несколько чашек кофе или же одна банка Red Bull или 0.5 л колы. Но это может произойти, если у вас слабая щитовидная железа. Об этом рассказала диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.

Также кофеин является проблематичным еще в одном гормональном звене. Особенно стоит обратить внимание девушкам, склонным к синдрому доминирования эстрогенов. Кофеин увеличивает превращение тестостерона в эстроген в печени.

По словам, медиков из Thierry Hertoghe, две кашки кофе в день увеличивают в организме эстрадиол на 60%. При этом все это индивидуально, и зависит от исходного гормонального фона, скорости метаболизма, веса, запаса ферментов печени для кофеина, состояния печени, генетики.

Напомним, ученые раскрыли целебные свойства чайного гриба. Несмотря на то, что чайный гриб был очень популярен у предыдущих поколений, мода на него снова начала возвращаться.

Ранее специалисты составили список самых полезных алкогольных напитков. Выяснилось, что кроме красного вина, в этот список попало темное пиво и популярный коктейль "Кровавая Мэри".

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