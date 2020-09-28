Кофе приводит к лишнему весу: диетолог рассказала, почему так происходит

Кофе (фото: pixabay.com)

Популярный напиток не так безобиден, как некоторые думали

Избыток кофеина снижает активность основного гормона щитовидной железы – трийодтиронина. Это является одной из причин, почему некоторые люди набирают вес и не могут похудеть.

При этом нарушить работу щитовидной̆ железы могут всего несколько чашек кофе или же одна банка Red Bull или 0.5 л колы. Но это может произойти, если у вас слабая щитовидная железа. Об этом рассказала диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.

Также кофеин является проблематичным еще в одном гормональном звене. Особенно стоит обратить внимание девушкам, склонным к синдрому доминирования эстрогенов. Кофеин увеличивает превращение тестостерона в эстроген в печени.

По словам, медиков из Thierry Hertoghe, две кашки кофе в день увеличивают в организме эстрадиол на 60%. При этом все это индивидуально, и зависит от исходного гормонального фона, скорости метаболизма, веса, запаса ферментов печени для кофеина, состояния печени, генетики.

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