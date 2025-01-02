Клоун Арт з фільму "Той, що жахає": як виглядає у реальному житті актор

Біографія Девіда Говарда Торнтона

Торнтон народився в Хантсвіллі, штат Алабама. Саме в цьому місті, будучи дитиною, він уперше ступив на сцену, взявши участь у постановці місцевого театру "Fantasy Playhouse Children's Theater".

Після закінчення середньої школи Гріссо в Хантсвіллі, він здобув ступінь бакалавра в гуманітарному коледжі університету Монтевалло, який розташований у центральній частині Алабами.

Торнтон став голосом багатьох персонажів у кіно, аніме, телебаченні та відеоіграх.

З 2016 по 2017 рік з’являвся в ролі Джокера в фанатському веб-серіалі "Найтвинг: Ескалація", а пізніше зіграв у "Готемі". Обидва проєкти засновані на коміксах DC.

У 2016-му актор вперше зіграв клоуна Арта в культовому фільмі "Той, що жахає", за що отримав номінацію на премію Fangoria Chainsaw Awards як "найкраща чоловіча роль другого плану".

Клоун Арт (фото: Кіноріум)

Це стало початком його участі у франшизі. У 2022 році Торнтон знову отримав роль у другій частині фільму, який став хітом прокату, заробивши понад 15 мільйонів доларів при бюджеті 250 тисяч.

У 2023-му він знову перевтілився в Арта у серіалі "Нічогошеньки" на платформі Peacock, а в 2024-му вийшов третій фільм франшизи "Жахливий", де Торнтон повторив свою знакову роль.

Клоун Арт (фото: Кіноріум)

У реальному житті Девід зовсім не такий, як його персонаж. Він продовжує розвиватися як актор, беручи участь у нових проєктах, але Арт залишається його візитною карткою.

Девід Говард Торнтон (фото: instagram.com/davidhowardthornton)

Попри лячний образ на екрані, у повсякденному житті знаменитість демонструє доброзичливу і спокійну особистість.

Девід Говард Торнтон​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)