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Клопотенко дал рецепт печеных яблок, добавив туда неожиданный ингредиент: готовить просто!

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Понедельник 22 ноября 2021 10:13
Клопотенко дал рецепт печеных яблок, добавив туда неожиданный ингредиент: готовить просто! Фото: Клопотенко поделился рецептом яблок в духовке (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Печеные яблоки - это любимое лакомство многих украинцев. Евгений Клопотенко предлагает приготовить их с соусом из каркаде, добавив анис. Попробуйте, это легко!

Рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.

"Я сделал необычные запеченные яблоки с чаем каркаде, анисом, мятой и апельсином. Попробуйте и вы приготовить. К тому же, как отмечают диетологи, яблоки – полезный продукт питания. В составе есть витамины А, С, В1, В2, а также магний, железо и йод. По содержанию последнего яблоки уступают лишь морепродуктам", - написал о рецепте повар.

Выбирайте сладкие сорта яблок. Если же таких у вас нет - можете подсластить их сахаром, медом или сиропом.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом включите духовку на 180 градусов. Потом возьмите кастрюлю и поместите в нее 30 г каркаде, 2 звезды аниса, ½ ч. л. молотого мускатного ореха, 2 веточки мяты, 4 бутона гвоздики, 60 г сахара и половину апельсина, порезанного дольками.

Залейте 400 г кипятка и варите на слабом огне 30-40 минут, а после процедите отвар через сито.

Выложите 2 яблока в небольшую емкость для запекания и полейте сиропом. Запекайте яблоки 20-25 минут при температуре 180 градусов. Если вы хотите более мягкие яблоки, увеличьте время запекания еще на 15 минут. Когда яблоки приготовятся, достаньте их из формы и переложите на тарелку, а форму с сиропом оставьте упариваться в духовке еще 30 минут, чтобы он приобрел тягучую консистенцию. После полейте им яблоки.

Клопотенко дал рецепт печеных яблок, добавив туда неожиданный ингредиент: готовить просто!Печеные яблоки с каркаде от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко дал рецепт печенья, которое пробудит в вас прекрасное чувство.

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Евгений Клопотенко
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