Клитина опозорилась в прямом эфире: все подробности и видео

Александра Клитина, бывшая заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия, опозорилась в прямом эфире. Экс-чиновница пришла на телеканал "Апостроф TV", назвала его помойкой, но не смогла сказать в эфире какого канала она сейчас находится.

Клитина в программе "Всьо по бєспрєдєлу" вела беседу с телеведущей Роксаной Руно, и заявила, что в Государственном космическом агентстве Украины ей не советовали приходить на телеканал "Апостроф TV", потому что это "медийная помойка".

Когда телеведущая попросила экс-чиновницу назвать канал, на котором она дает интервью, и который якобы считают помойкой, Клитина сказала, что не знает, где она сейчас находится.

Александра Клитина оконфузилась в прямом эфире (видео: YouTube)

"Как называется ваш канал? Так скажите, как ваш канал называется... Я не знаю, где я нахожусь. В прямом эфире. Давайте, хайпаните", - заявила экс-чиновница.

Стоит отметить, что на другом телеканале - ZIK - Клитина заявила, что депутаты думают только "о членах".

Александра Клитина оконфузилась в прямом эфире (видео: YouTube)

"Они считают меня шлюхой. Пусть смеются. Это я с них смеюсь, с этих депутатов, которые думают только про члены… какие-то, блин, извините, части тела", - заявила Клитина в прямом эфире.

Позже она повторила свою фразу, но уточнила, что нардепы думают "о сиськах".

Напомним, Александра Клитина записала видеобращение в купальнике, заявив, что создает свою партию.

После этого, Клитина объяснила смелое видео. Экс-чиновница заявила, что будет бороться с коррупцией, а ее видеоролик получил большой резонанс.