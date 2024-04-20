Кліщі, тепло та зіпсована їжа. Що загрожує собаці у теплий період року та як захистити улюбленця

Що загрожує собакам навесні

За словами експертки, весна та літо традиційно пов'язані з небезпекою інфекційних захворювань, а також з активністю кліщів, які прокидаються в Україні орієнтовно з березня по листопад.

Варто пам'ятати, що кліщі стають активними за температури вище 5 градусів за Цельсієм, а "засинають" - під час холодів.

Ці паразити становлять загрозу не лише для домашніх тварин, але подекуди й для людей, адже є переносниками багатьох небезпечних захворювань: бабезіозу, ерліхіозу, анаплазмозу, бореліозу (хвороби Лайма) тощо.

Як захистити тварину від кліщів

Для захисту від ектопаразитів домашніх улюбленців у зазначений період потрібно регулярно обробляти антипаразитарними препаратами.

"Спеціальні протипаразитарні препарати існують в різних формах (таблетках, піпетках, нашийниках, аерозолях), мають різний спосіб введення їх в організм тварини та різний строк ефективної дії", - пояснює Катерина Балюк.

За її словами, всім власникам собак варто порадитися зі своїм ветеринарним лікарем і підібрати разом із ним лікарську форму та частоту використання протипаразитарного препарату - щоб це підходило конкретній тварині.

Важливо також проводити обробку проти кліщів регулярно, суворо дотримуючись індивідуальної інструкції для обраного препарату та впродовж всього сезону активності ектопаразитів.

Експерт зауважила, що кожну наступну обробку бажано проводити за 2-3 дні до закінчення дії попередньої. Лише такий підхід допоможе максимально захистити тварину.

Запізнення з обробкою лише на кілька днів у сезон активності кліщів може коштувати вихованцю здоров'я, а в трагічних випадках - навіть життя.

Після прогулянки можна також перевірити собаку на відсутність кліщів (ілюстрація: freepik.com)

Як уникнути інфекційних захворювань

Навесні та восени спостерігається так званий бебі-бум - пік народжуваності цуценят та кошенят. Водночас на пік народжуваності припадають й спалахи інфекційних захворювань тварин.

Саме тому власникам цуценят особливо важливо вчасно зробити перші щеплення, а потім продовжити їх за індивідуальним календарем, узгодивши його зі своїм ветеринаром.

"Маленькі цуценята дуже вразливі. До 1,5-2 місячного віку їх краще утримувати тільки вдома. Їх не можна вигулювати на вулиці, доки вони не пройдуть дегельмінтизацію та комплексну вакцинацію від основних інфекційних хвороб (чума м'ясоїдних, інфекційний гепатит, парвовірусний ентерит, коронавірусний ентерит, інфекційний трахеобронхіт, сказ, лептоспіроз тощо)", - наголошує Балюк.

За її словами, виводити цуценя на прогулянку та знайомити його з хвостатими друзями можна після другої комплексної вакцинації - через 10-14 діб.

Щеплення важливі як для людей, так і для тварин (ілюстрація: freepik.com)

Як вберегти собаку від теплового удару

Влітку виникає ризик теплових та сонячних ударів, від яких треба вберегти тварину. Особливий ризик теплового удару мають породи собак із приплюснутим носиком (брахіцефали) - англійські, французькі бульдоги, мопси, пекінеси тощо.

У таких порід анатомічно укорочені носові ходи, тому гаряче повітря, яке собака вдихає, не встигає охолодитися в каналах носа і доходить гарячим до головного мозку.

Це призводить до теплового удару, який характеризується такими симптомами: млявість, задишка, блювота, сильна слинотеча, прискорене серцебиття, втрата свідомості, зміна кольору ясен та язика (спочатку від червоного, потім до блідого).

Не можна забувати, що собаки часто отримують теплові удари влітку, просто перебуваючи в закритій машині або теплому будинку, де власники забули увімкнути кондиціонер.

"Якщо господар проводить день з собакою на вулиці - прикладом, на пляжі - собаку треба купати та утримувати в тіні, щоб вона не отримала сонячний удар. Якщо собака в спекотний період надовго залишається у теплому помешканні - захистіть її від теплового удару - увімкніть кондиціонер або залиште відкритою кімнату, де температура нижче +23 градусів за Цельсієм", - наголошує спеціалістка з ветеринарних питань.

Деякі собаки реагують на спеку сильніше за інших (ілюстрація: freepik.com)

Як уникнути отруєння рослинами

Інший ризик для тварин влітку, за словами експертки, отруйні рослини, що викликають отруєння або опіки.

На Заході та в інших областях України особливо розповсюджений борщівник. Це одна з найнебезпечніших рослин - як для людей, так і для тварин.

До складу соку цієї рослини входить речовина фурокумарин, що підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету. Контакт шкіри з рослиною та перебування після цього на сонці призводять до найсильніших сонячних опіків.

"Якщо на собаку потрапив сік борщівника - негайно та ретельно обмийте ділянки шкіри великою кількістю води з милом або шампунем. Потім осушіть та закрийте ці місця одягом або тканиною від сонячного світла та зверніться до ветеринара", - зауважує Балюк.

Крім того, під час прогулянок потрібно завжди уважно стежити:

чого торкається собака

що саме він міг схопити та з'їсти

"У разі звернення до ветеринара, правильна інформація від власника дуже допоможе скоротити час на порятунок", - додає спеціаліст.

Отруйні рослини - достатньо підступні (ілюстрація: freepik.com)

Як запобігти отруєнню зіпсованою їжею

За словами Балюк, ще один ризик влітку - зіпсована їжа, оскільки в житлі у цей період зазвичай спекотно.

"Тож якщо ви годуєте свого улюбленця вологими кормами з пакетиків чи консервів, та розділяєте їжу на кілька прийомів - обов'язково перекладайте рештки корму в скляну тару та зберігайте в холодильнику до наступного прийому їжі", - зазначає жінка.

Інакше існує ризик увечері нагодувати свою тварину їжею, в якій в умовах тепла розмножилися бактерії або ще щось.

"Контролюйте належне зберігання кормів для тварин - тоді ваші улюбленці ніколи не отримають харчові отруєння", - додає спеціаліст.

Їжа собак завжди має бути свіжою (ілюстрація: freepik.com)

Як вберегти здоров'я свого чотирилапого

Спеціалістка з ветеринарних питань наголошує: дбати про своїх хвостатих улюбленців потрібно обов'язково - влітку і не тільки.

Для цього потрібно не забувати про:

комфортну температуру в приміщенні

вільний доступ до прохолодної, чистої питної води

свіжу та безпечну їжу

захист від ендо- та ектопаразитів

своєчасний ветеринарний контроль

"Тоді ваша тварина почуватиметься добре та буде вас радувати, а ви будете радіти їй", - підсумовує Балюк.