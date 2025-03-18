Кліп Tommy Cash для "Євробачення-2025" збурив мережу: над ним працювали українці та росіяни

Неординарний репер Tommy Cash, який представить Естонію на "Євробаченні-2025", спровокував обговорення в мережі прем'єрою відеокліпу до своєї конкурсної пісні Espresso Macchiato. Як виявилося, до створення роботи були залучені українці та росіяни.

У підписі до публікації вона вказала усіх, хто був причетний до створення кліпу: продюсера, режисерів, хореографа, стилістів, мейкап-артиста, перукаря тощо.

Хто знімав кліп для Tommy Cash (скриншот)

Так, оператором кліпу став українець Дмитро Недря. Він раніше працював над стрічками "Я, "Побєда" і Берлін", "Безславні кріпаки", "Дорога додому" та іншими. До команди долучилися й продюсер Анатолій Крапівін та хореограф Костянтин Коваль.

Проте найбільшої уваги привернуло те, що кожного члена команди режисерка позначила емоджі-прапорами України та РФ, чим ще більше обурила українських користувачів. Згодом вона виправила допис, прибравши імена усіх членів команди. В мережі також критикують тих, хто погодився працювати в команді з росіянами.

Що відомо про Tommy Cash

Артист, чиє справжнє ім'я Томас Таммеметс, здобув перемогу серед 16 учасників у національному відборі Eesti Laul з треком "Espresso Macchiato", набравши 83% голосів. Тим часом в Італії його трек викликав обурення. У ній він висміює стереотипних італійських мафіозі, які п’ють каву та їдять спагеті. Через це італійська асоціація споживачів Codacons подала заяву до Європейської мовної спілки з питанням, чи правильно допускати до конкурсу пісню, яка "ображає країну та цілу націю".

Сам Cash в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що з повагою ставиться до Італії та її культури та не мав наміру нікого ображати.

Раніше ми розповідали, що пов'язує Tommy з РФ. Він народився у 1991 році в Таллінні, у бідному районі Коплі. Його батько спілкувався російською, а мати - естонською. Не приховує, що відчуває себе наполовину естонцем та росіянином. У творчості надихається російською та американською культурами. Неодноразово співпрацював з російськими митцями. У 2021-му, за даними ЗМІ, відвідував Крим.

Після початку повномасштабного вторгнення скасував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, заявивши, що він противник будь-якої військової агресії. Тоді репер висловив підтримку українцям та росіянам, які проти війни. Також бурхливу реакцію співак викликав новою піснею United By Music, яку записав в дуеті з нідерландським репером з Йост Кляйном. У тексті вони критикують організаторів "Євробачення" та згадують російсько-українську війну такими словами:

"Ми хочемо миру, вони хочуть війни."

"Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви."

Нагадаємо, 69-й Пісенний конкурс "Євробачення" пройде у швейцарському місті Базель. Україну представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Гранд-фінал конкурсу має відбутися 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня.

Вас може зацікавити: