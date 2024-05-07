Клімат зазнає змін. Метеорологиня шокувала прогнозом на зими в Україні

Які будуть зими в Україні

Експертка зауважила, що збільшення температури повітря в холодний період, зокрема мінімальної, призводить до того, що опади переважно випадають у вигляді дощу або мокрого снігу, а стійкий сніговий покрив формується рідко.

"Подальше підвищення температури повітря призведе до посилення цих процесів, і сніжні зими стануть для нас рідкістю", - підкреслила Віра Балабух.

Метеорологиня зауважила, що клімат на планеті та в Україні зазнає змін. Температура повітря значно зростає. До речі, найбільше підвищення спостерігається взимку і влітку.

"Сучасна зима в Україні середньо на 1,5 градуса тепліша в порівнянні з 1961-1990 роками", - додала вона.

Чому зими стають теплішими

Аномально тепла зима цього року не є випадковістю, а результатом закономірних процесів, що спостерігалися протягом останніх десятиріч.

До речі, основною причиною цих змін є діяльність людини, яка суттєво зміцнила парниковий ефект на нашій планеті. Прогнозується, що зростання температури буде тривати й надалі, незалежно від сценарію розвитку, обраним людством, та обсягу викидів парникових газів.

Експертка зауважила, що за умови продовження поточного способу життя та неврегульованого зниження рівня викидів парникових газів, до кінця століття середня глобальна температура повітря може збільшитись на 2,6-4,8 градусів в порівнянні з 1986–2005 роками.