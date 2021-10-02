Кличко сделал заявление о принудительной вакцинации киевлян

Жителям Киева не удастся избежать обязательной вакцинации. Более того, она может стать принудительной.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам столичного градоначальника, киевляне обязаны сделать прививку от COVID-19, если хотят свободно ездить в общественном транспорте или, например, зайти в заведение.

"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей", - предупредил Кличко.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.



Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.



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Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.