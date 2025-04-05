Сезон кліщів почався: як захиститися від паразитів просто і швидко

З настанням тепла кліщі активізуються, і ризик укусу стрімко зростає. Ці маленькі паразити можуть бути небезпечними для здоров’я, адже переносять серйозні інфекції. Захиститися від кліщів навесні допоможуть прості та ефективні методи.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України розповідає, як відлякати кліщів та видалити їх з себе.
Щоб знизити ризик укусу, Міністерство охорони здоров’я України радить правильно підбирати одяг:
Кліщі найчастіше прикріплюються до людини, коли вона зупиняється для відпочинку. Вони рухаються повільно знизу вгору, тому важливо одразу перевіряти відкриті ділянки тіла після перебування на природі.
Вибір репелентів - важливий крок у захисті від кліщів. МОЗ рекомендує засоби, що містять:
Для тих, хто віддає перевагу натуральним методам, підійдуть відвари з трав, запах яких відлякує кліщів. Використовуйте полин, пижму, м’яту, ромашку, лаванду чи розмарин. Настій можна розпилювати на шкіру та одяг перед виходом на вулицю.
Якщо кліщ все ж таки вкусив, важливо діяти правильно:
Дотримуючись цих порад, ви значно знизите ризик небезпечного укусу кліща та зможете насолоджуватися весняними прогулянками без зайвих турбот.
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