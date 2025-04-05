Сезон кліщів почався: як захиститися від паразитів просто і швидко

З настанням тепла кліщі активізуються, і ризик укусу стрімко зростає. Ці маленькі паразити можуть бути небезпечними для здоров’я, адже переносять серйозні інфекції. Захиститися від кліщів навесні допоможуть прості та ефективні методи.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України розповідає, як відлякати кліщів та видалити їх з себе.

Як уникнути укусу кліща

Щоб знизити ризик укусу, Міністерство охорони здоров’я України радить правильно підбирати одяг:

Обирайте закритий одяг - довгі штани, кофти з рукавами, головний убір.

- довгі штани, кофти з рукавами, головний убір. Віддавайте перевагу світлим тканинам , адже на них легше помітити кліща.

, адже на них легше помітити кліща. Кожні дві години перевіряйте себе та дітей, особливо під час тривалих прогулянок.

перевіряйте себе та дітей, особливо під час тривалих прогулянок. Під час відпочинку в природі очищайте місце від сухого листя та трави в радіусі 20-25 метрів.

Після повернення додому витрусіть одяг, виперіть його, а всіх членів сім’ї відправте в душ.

Кліщі найчастіше прикріплюються до людини, коли вона зупиняється для відпочинку. Вони рухаються повільно знизу вгору, тому важливо одразу перевіряти відкриті ділянки тіла після перебування на природі.

Засоби захисту від кліщів: аптечні та народні методи

Вибір репелентів - важливий крок у захисті від кліщів. МОЗ рекомендує засоби, що містять:

DEET (ДЕТА ) - один із найефективніших інгредієнтів у спреях.

) - один із найефективніших інгредієнтів у спреях. Ікаридин, IR3535, OLE, PMD - природні компоненти, що відлякують паразитів.

- природні компоненти, що відлякують паразитів. Перметрин - речовина для обробки одягу, яка вбиває кліщів при контакті.

Для тих, хто віддає перевагу натуральним методам, підійдуть відвари з трав, запах яких відлякує кліщів. Використовуйте полин, пижму, м’яту, ромашку, лаванду чи розмарин. Настій можна розпилювати на шкіру та одяг перед виходом на вулицю.

Як безпечно витягнути кліща

Якщо кліщ все ж таки вкусив, важливо діяти правильно:

Використовуйте тонкий пінцет з гострими кінцями, щоб підчепити паразита якнайближче до шкіри.

Витягуйте його повільно та рівномірно, без різких рухів.

Якщо частина кліща залишилася в шкірі, спробуйте видалити її пінцетом або зверніться до лікаря.

Після процедури обробіть місце укусу спиртом, ретельно вимийте руки з милом.

Кліща можна знищити - опустити в спирт, герметично запакувати або змити в унітаз.

Дотримуючись цих порад, ви значно знизите ризик небезпечного укусу кліща та зможете насолоджуватися весняними прогулянками без зайвих турбот.