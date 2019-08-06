На кладбище с горстью таблеток: патрульные чудом спасли женщину от суицида (видео)

Патрульные спасли молодую женщину от самоубийства в Черновцах. В понедельник, 5 августа, к правоохранителям обратился мужчина с сообщением, что его жена пропала без вести, перед этим отправив сообщение суицидального характера. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Полиция установила, что утром женщина ушла на работу, отправила мужу сообщение с угрозами покончить с собой и перестала отвечать на телефонные звонки.

Муж пропавшей также добавил, что утром ей звонили из кредитной компании и угрожали.

"Раз за разом полицейские звонили женщине. Во время одной из попыток, она ответила: "Не ищите меня, я сейчас там где тихо и спокойно, со своими родными", - сказано в сообщении.

Тогда муж предположил, что она могла пойти на кладбище, где недавно похоронили ее мать. Патрульные вместе с мужем и дочерью направились туда.

"За считанные минуты полуживую гражданку заметили возле могилы матери, в руках женщина держала таблетки", - говорится в публикации.

Патрульная полиция в Черновцах помешала самоубийству женщины (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Найденная была в ужасном состоянии - она продолжала терять сознание. От мужчины инспекторы узнали, что у нее больное сердце. Женщину сразу же доставили до ближайшего медицинского пункта, где ей оказали медицинскую помощь.

Патрульная полиция в Черновцах помешала самоубийству женщины (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, недавно патрульная полиция Киева помогла женщине со схватками доехать до роддома.

К слову, сотрудник патрульной полиции Одесской области рассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция не реагирует на все вызовы, а если и реагирует, то как попало.