UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В київському Гідропарку невідомі потруїли собак: що відомо

Фото: В Києві в Гідропарку потруїли собак (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 27 грудня в Гідропарку потруїли бродячих собак. Тварини мирно жили у цьому місці близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцевий Telegram-канал, який своєю чергою посилається на заяву екологів.

Деталі злочину проти тварин у Києві

Так, у дописі директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко повідомив, що  "собаки близько року тут жили, їх годували люди, що займаються на тренажерах.

Через отруту загинуло відразу чотири собаки - Барік, Блек, Дік і Рижий.

За словами еколога, вціліла лише одна тварина.

Нагадаємо, що в Україні вбивство собак у населених пунктах вважається кримінальним злочином. Наразі правозастосовна практика не є поширена, тому живодери продовжують коїти жорстокість та злочини проти тварин.

Поки що поліція Києва ніяк не відреагувала на вбивство собак.

До слова, це не перший випадок отруєння собак у Гідропарку.  За останні роки вже було кілька подібних ситуацій. Слідчі Дніпровського управління поліції відкривали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

 

Як ми раніше писали, у київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів.

Раніше ми розповідали про корів у Чорнобилі, які пережили окупацію та звикли до життя без людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтварини