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В київському Гідропарку невідомі потруїли собак: що відомо

Київ, Четвер 28 грудня 2023 09:11
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В київському Гідропарку невідомі потруїли собак: що відомо Фото: В Києві в Гідропарку потруїли собак (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 27 грудня в Гідропарку потруїли бродячих собак. Тварини мирно жили у цьому місці близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцевий Telegram-канал, який своєю чергою посилається на заяву екологів.

Деталі злочину проти тварин у Києві

Так, у дописі директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко повідомив, що "собаки близько року тут жили, їх годували люди, що займаються на тренажерах.

Через отруту загинуло відразу чотири собаки - Барік, Блек, Дік і Рижий.

За словами еколога, вціліла лише одна тварина.

Нагадаємо, що в Україні вбивство собак у населених пунктах вважається кримінальним злочином. Наразі правозастосовна практика не є поширена, тому живодери продовжують коїти жорстокість та злочини проти тварин.

Поки що поліція Києва ніяк не відреагувала на вбивство собак.

До слова, це не перший випадок отруєння собак у Гідропарку. За останні роки вже було кілька подібних ситуацій. Слідчі Дніпровського управління поліції відкривали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Як ми раніше писали, у київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів.

Раніше ми розповідали про корів у Чорнобилі, які пережили окупацію та звикли до життя без людей.

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Київ тварини