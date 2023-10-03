У Київській області шершні до смерті покусали чоловіка: деталі трагедії

Що відомо

Так, 2 жовтня житель села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Після цього з дерева вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.

В результаті 55-річний чоловік помер на місці.

Правоохоронці радять у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров'ю громадян, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження.

У Київській області помер чоловік через укус шершнів (фото: t.me/policekyivregion)

Чим небезпечні укуси шершнів

Для людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті.

Небезпечним укус є в наступних випадках:

якщо у людини є алергія на укуси комах або астма

якщо комаха вжалила в шию, грудну клітку або обличчя - можливий набряк органів дихання і задуха

якщо вжалило відразу кілька шершнів

Симптоми при укусі шершня можуть бути різними по тяжкості. До легких симптомів відносяться наступні:

набряк і почервоніння в місці укусу

сильний біль, який триває кілька днів

свербіж

У важких випадках симптоми можуть бути наступними: