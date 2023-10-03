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У Київській області шершні до смерті покусали чоловіка: деталі трагедії

У Київській області чоловік помер через укуси шершнів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Антонів Київської області чоловік загинув після нападу на нього зграї шершнів. Все через те, що селянин пішов до берега місцевої річки, щоб зрізати дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост поліції Київської області у Telegram.

Що відомо

Так, 2 жовтня житель села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Після цього з дерева вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.

В результаті 55-річний чоловік помер на місці.

Правоохоронці радять у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров'ю громадян, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження.

У Київській області помер чоловік через укус шершнів (фото: t.me/policekyivregion)

Чим небезпечні укуси шершнів

Для людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті.

Небезпечним укус є в наступних випадках:

  • якщо у людини є алергія на укуси комах або астма
  • якщо комаха вжалила в шию, грудну клітку або обличчя - можливий набряк органів дихання і задуха
  • якщо вжалило відразу кілька шершнів

Симптоми при укусі шершня можуть бути різними по тяжкості. До легких симптомів відносяться наступні:

  • набряк і почервоніння в місці укусу
  • сильний біль, який триває кілька днів
  • свербіж

У важких випадках симптоми можуть бути наступними:

  • утруднення дихання
  • запаморочення
  • потемніння в очах
  • нудота і блювота
  • судома
  • непритомність
  • тахікардія
  • кропивниця
  • анафілактичний шок

Раніше ми повідомляли, що на Буковині після укусів шершнів померла жінка.

Також ми писали, що гігантські небезпечні шершні заполонили Британію.

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