У Київській області шершні до смерті покусали чоловіка: деталі трагедії

У селі Антонів Київської області чоловік загинув після нападу на нього зграї шершнів. Все через те, що селянин пішов до берега місцевої річки, щоб зрізати дерево.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост поліції Київської області у Telegram.
Так, 2 жовтня житель села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Після цього з дерева вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.
В результаті 55-річний чоловік помер на місці.
Правоохоронці радять у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров'ю громадян, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження.
Для людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті.
Небезпечним укус є в наступних випадках:
Симптоми при укусі шершня можуть бути різними по тяжкості. До легких симптомів відносяться наступні:
У важких випадках симптоми можуть бути наступними:
Раніше ми повідомляли, що на Буковині після укусів шершнів померла жінка.
Також ми писали, що гігантські небезпечні шершні заполонили Британію.