Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

На відео блогерка показує, як вони з хлопцем їдуть пустим Південним мостом, слухають російську музику та співають. На іншому відео Вікторія вже знімає свій манікюр, ноги та прикраси, а ще показує свого хлопця Олександра.

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Сторінку в Instagram дівчина закрила, а її основний обліковий запис - заблокували. Відомо, що вона власниця онлайн-магазину.

У соціальних мережах Вікторія не згадує про війну в Україні, натомість показує розкішний спосіб життя. Але й про жовто-блакитні сердечка не забуває.

Вікторія "Девіль" (фото: instagram.com/anyuta.devil)

Спливли невідомі деталі про хлопця

Користувачі соціальних мереж впізнали в Олександрові сумнозвісного живодера Шекерлі. У 2017 році мережу сколихнуло відео, де він знущався з кошеняти, кидаючи його через дах будинку.

Тоді на його сторінці в Instagram також були фото з мишею, яку поклали в чеку гранати, проте зараз вони видалені.

Ці світлини Олександр прибрав зі своєї сторінки (фото: nevsedoma.com.ua)

Відомо також, що батька Олександра Миколу Шекерлі засудили до 10,5 років за педофілію.

49-річний Микола Шекерлі та 54-річний Сергій Ємельянов були відомими підприємцями в Маріуполі. У нічний клуб "Парадокс" в Орджонікідзевському районі вони заманювали дівчаток віком від 11 до 15 років, де примушували до інтиму. Після цього залякували дітей, щоб ті зберігали мовчання.

Батько Олександра Микола Шекерлі (фото: nevsedoma.com.ua)

У кабінеті, де все відбувалося, вели відеозйомку. Під час обшуку правоохоронці вилучили наркотики, диски із порнографічними матеріалами. Усього за два роки там побувало близько 200 дівчаток. Один із затриманих навмисне заражав своїх жертв вірусом гепатиту C, який передається статевим шляхом.