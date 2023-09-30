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Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

Київ, Субота 30 вересня 2023 14:43
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Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео) Блогери нахабно користуються спецпропусками (скриншот з відео)
Автор: Юлія Гаюк

У мережі опублікували відео, де київська блогерка Вікторія "Девіль" їде на машині зі своїм хлопцем Південним мостом, який закритий для руху приватних авто. Усе це дівчина підписала фразою "коли в нього є пропуск". Однак з'ясувалося, що водієм авто є син гвалтівника та живодер Олександр Шекерлі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про цю пару.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал "Київський Двіж", сайт Nevsedoma.

На відео блогерка показує, як вони з хлопцем їдуть пустим Південним мостом, слухають російську музику та співають. На іншому відео Вікторія вже знімає свій манікюр, ноги та прикраси, а ще показує свого хлопця Олександра.

Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

Скриншот

Сторінку в Instagram дівчина закрила, а її основний обліковий запис - заблокували. Відомо, що вона власниця онлайн-магазину.

У соціальних мережах Вікторія не згадує про війну в Україні, натомість показує розкішний спосіб життя. Але й про жовто-блакитні сердечка не забуває.

Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

Вікторія "Девіль" (фото: instagram.com/anyuta.devil)

Спливли невідомі деталі про хлопця

Користувачі соціальних мереж впізнали в Олександрові сумнозвісного живодера Шекерлі. У 2017 році мережу сколихнуло відео, де він знущався з кошеняти, кидаючи його через дах будинку.

Тоді на його сторінці в Instagram також були фото з мишею, яку поклали в чеку гранати, проте зараз вони видалені.

Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

Ці світлини Олександр прибрав зі своєї сторінки (фото: nevsedoma.com.ua)

Відомо також, що батька Олександра Миколу Шекерлі засудили до 10,5 років за педофілію.

49-річний Микола Шекерлі та 54-річний Сергій Ємельянов були відомими підприємцями в Маріуполі. У нічний клуб "Парадокс" в Орджонікідзевському районі вони заманювали дівчаток віком від 11 до 15 років, де примушували до інтиму. Після цього залякували дітей, щоб ті зберігали мовчання.

Київська блогерка вночі покаталася на Південному мосту з живодером, який знущався над тваринами (відео)

Батько Олександра Микола Шекерлі (фото: nevsedoma.com.ua)

У кабінеті, де все відбувалося, вели відеозйомку. Під час обшуку правоохоронці вилучили наркотики, диски із порнографічними матеріалами. Усього за два роки там побувало близько 200 дівчаток. Один із затриманих навмисне заражав своїх жертв вірусом гепатиту C, який передається статевим шляхом.

Раніше ми розповідали про блогерку Корячку, яка закликала Україну до перемовин у війні.

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