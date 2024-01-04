На Київщині жінка померла від дифтерії. Як розпізнати цю хворобу та захистити себе

У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом чи через предмети побуту. Дифтерія може призводити до дуже серйозних ускладнень та летального фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр громадського здоров'я.
Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae.
Інкубаційний період захворювання триває від 3 до 10 днів. Перебіг хвороби в кожної людини може бути різним і залежить від багатьох факторів.
Серед найпоширеніших проявів хвороби:
Інфекція може викликати такі ускладнення:
Відомо, що в померлої жінки були відсутні щеплення. Проте вакцинацію повинні отримувати як дорослі, так і діти кожних 10 років.
Вакцина проти дифтерії АДП-м містить також протиправцевий компонент. Щеплення є безкоштовними. Зверніться до вашого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус та в разі необхідності вакцинуйтесь.
Діти повинні отримати 6 щеплень від дифтерії:
Вакцинація не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але в тих, хто правильно щеплений, недуга матиме набагато легший перебіг.
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