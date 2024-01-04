UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Київщині жінка померла від дифтерії. Як розпізнати цю хворобу та захистити себе

Як розпізнати дифтерію (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом чи через предмети побуту. Дифтерія може призводити до дуже серйозних ускладнень та летального фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Симптоми дифтерії

Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae.

Інкубаційний період захворювання триває від 3 до 10 днів. Перебіг хвороби в кожної людини може бути різним і залежить від багатьох факторів. 

Серед найпоширеніших проявів хвороби: 

  • біль у горлі
  • підвищена температура, лихоманка
  • набряк слизової оболонки ротоглотки
  • наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу
  • набряк шиї
  • збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів

Інфекція може викликати такі ускладнення:

  • блокування дихальних шляхів
  • інфекційно-токсичний шок
  • пошкодження серцевого м'яза
  • ураження нервової системи
  • нефрозонефрит
  • легеневу інфекцію

Як можна попередити недугу

Відомо, що в померлої жінки були відсутні щеплення. Проте вакцинацію повинні отримувати як дорослі, так і діти кожних 10 років.

Вакцина проти дифтерії АДП-м містить також протиправцевий компонент. Щеплення є безкоштовними. Зверніться до вашого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус та в разі необхідності вакцинуйтесь. 

Діти повинні отримати 6 щеплень від дифтерії:

  • у перші 2, 4, 6, 18 місяців життя
  • у 6 років 
  • у 14 років

Вакцинація не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але в тих, хто правильно щеплений, недуга матиме набагато легший перебіг.

 

Раніше ми розповідали, як розпізнати кір і запобігти його поширенню.

Читайте також, які симптоми вказують на дефіцит кальцію в організмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївхворобиДифтерія