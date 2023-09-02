На Київщині зафіксували масові отруєння в дитячих садочках: як вберегти дітей

На Київщині зафіксували масове отруєння серед дітей дошкільних навчальних закладів у Бучанському та Фастівському районах. Лікарі виявили, що це гостра кишкова інфекція.
Про це повідомляють у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів. Спеціалісти пов'язують це з компанією кейтерингу, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням.
Станом на 1 вересня було зареєстровано 18 випадків серед дітей від двох до шести років. Відомо, що 30 серпня всі вони вживали продукти, які доставили в садочки кейтеринговою компанією.
Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них одна дитина у відділенні інтенсивної терапії.
Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити, що спричинило інфікування, та локалізувати спалах. Проводять також лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.
Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись таких правил:
При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря.
Раніше ми розповідали, чому не варто перевіряти якість продуктів на запах.
Читайте також, які популярні ліки не можна приймати під час отруєння.