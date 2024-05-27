На Київщині - спалах небезпечного захворювання: про що йдеться та де встановлено карантин

На території мисливських угідь у Київській області було зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, де саме стався спалах захворювання, де встановлено карантин, а також як запобігти виникненню захворювання у свиней.
Спалах захворювання на африканську чуму серед диких свиней було зареєстровано 21 травня на території мисливських угідь ТОВ "СМГ "Переяславське" Бориспільського району Київської області.
З огляду на це місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Бориспільській районній державній (військовій) адміністрації вирішила:
Згідно з повідомленням Держпродспоживслужби, до зони захисту увійшли:
Водночас до зони нагляду увійшли:
Наголошується, що фахівцями ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вживаються всі заходи, що передбачені Інструкцією з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.
Аби запобігти виникненню захворювання, експерти рекомендують власникам індивідуальних господарств, які вирощують свиней, дотримуватися таких правил:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені "воскресили" вампірку ХVI століття, яка поширювала чуму.
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