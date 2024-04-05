Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)

Що відомо про купівлю нових автобусів

Як зазначено у тендері, перша партія автобусів надійде через 8 місяців після сплати авансу, а вся партія протягом 22 місяці.

У тендері кількість транспортних засобів не зазначено, але раніше ЗМІ повідомляли, що Київ закупить 85 автобусів. Сума договору - € 18 591 017,25.

Київ закупить нові автобуси (фото: denysenthusiast)

Як виглядатиме новий столичний транспорт

За повідомленням ресурсу AllTransUA, скоріш за все, йдеться по закупівлю автобусів Anadolu Isuzu Citiport 12.

Ця компанія у 2017 році відправила до України декілька демонстраційних зразків, які подорожували різними містами. Також їхній транспорт купують інші країни.

Додамо, що оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року, але через початок повномасштабної війни в Україні оцінку пропозицій призупинили. Розгляд відновили у 2023 році. У торгах брали участь лише дві компанії, другою була Otokar.

Ось так виглядатимуть автобуси, які закуплять для Києва (фото: Dmytro Bondar)