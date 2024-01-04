Київ вирішив закупити під час війни 30 скляних зупинок для пасажирів

Аукціон на закупівлю зупинок вже проведений. Його вартість складає 8,37 мільйона гривень. Переможцем стала компанія "МонтажБуд 77". Вона має встановити 30 павільйонів до кінця грудня 2024 року.

Згідно з документацією, це будуть зупинки з металевим каркасом і склінням даху, задньої та бічних стінок. Усередині павільйонів розмістять дерев'яні лавки. 25 зупинок матимуть довжину чотири метри, ще п'ять - по шість метрів.

Як будуть виглядати скляні зупинки (скриншот)

"30 нових скляних зупинок, які не дуже захищають від дощу і сонця - чудове рішення під час війни. Тендеру на бетонні укриття, звісно, немає. КМДА продовжує жити своє найкраще життя", - зазначила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова на своїй сторінці у Telegram.