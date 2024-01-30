Кияни можуть купити квитки на електричку на 50% дешевше: як це зробити

Мешканці та гості Києва можуть придбати квитки на кільцеву електричку за пів ціни. Акція діятиме ще два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі застосунку "Київ Цифровий".
Щоб скористатись 50% знижкою на оплату проїзду в електричці треба:
Акція діятиме ще два місяці при купівлі разового квитка карткою Visa.
Нагадаємо, що 18 січня депутати Київради проголосували за перейменування назв зупинок електрички. Тепер назви будуть такими:
Раніше ми розповідали, коли можуть відкрити станції метро в Києві.
Ми також повідомляли про те, що в Чернігові почнуть видавати картки для безкоштовного проїзду.