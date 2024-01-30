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Кияни можуть купити квитки на електричку на 50% дешевше: як це зробити

Як купити квиток зі знижкою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Мешканці та гості Києва можуть придбати квитки на кільцеву електричку за пів ціни. Акція діятиме ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі застосунку "Київ Цифровий".

Як отримати знижку

Щоб скористатись 50% знижкою на оплату проїзду в електричці треба:

  • відкрити застосунок "Київ Цифровий"
  • придбати разовий QR-квиток в розділі "Кільцева Електричка"
  • обрати оплату карткою Visa
  • чи оплатити поїздку карткою Visa через валідатор

Акція діятиме ще два місяці при купівлі разового квитка карткою Visa. 

 

 

Кільцева електричка змінює назви станцій

Нагадаємо, що 18 січня депутати Київради проголосували за перейменування назв зупинок електрички. Тепер назви будуть такими:

  • "Північна платформа ст. Київ-Пасажирський" на "Вокзальна"
  • "Рубежівський" на "Берестейська"
  • "Вишгородська" на "Пріорка"
  • "Зеніт" на "Куренівка"
  • "Троєщина-2" на "Райдужний"
  • "Троєщина" на "Воскресенка"
  • "Київ-Дніпровський" на "Микільська Слобідка"
  • "Київська-Русанівка" на "Русанівка"
  • "Лівий Берег" на "Березняки"
  • Залізничний позакласний міст на Рибальський
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