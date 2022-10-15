Відключення світла в Києві: киянам пояснили важливе уточнення

Що може спричинити відключення?

Причиною відключень може бути:

зниження частоти енергосистеми

перевантаження мережних елементів

порушення режиму допустимих перетоків

порушення допустимих режимів роботи гідроелектростанцій України

зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

Для того, щоб світло було вдома в кожного, потрібно проводити стабілізацію енергосистеми та оперативні ремонтні роботи.

Скільки може тривати відключення?

Електропостачання може відключатись на 4 години за графіком, який розміщують на сайті компанії. Однак працівники наголошують, що в окремих випадках тривалість відключення може бути довшою.

"Це буде пов’язано з тим, яка причина впровадження відключення та часу, що потрібен для стабілізації ситуації. Про тривалість в такому випадку ми будемо повідомляти додатково", - пояснюють фахівці.

Як споживати електроенергію?

Щоб допомогти енергосистемі країни пройти цей складний період, клієнтів просять споживати електроенергію помірно: вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18.00 до 23.00 та вранці з 7.00 до 11.00.

У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:

праски

бойлери

кавоварки

електроплити

мікрохвильовки

електрочайники

пральні машини

електрообігрівачі

А представників бізнесу просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.