Відключення світла в Києві: киянам пояснили важливе уточнення

У результаті обстрілів РФ критичної інфраструктури України компанії ввели стабілізаційні відключення електроенергії. Таке рішення набуло чинності з 10 жовтня на необмежений проміжок часу.
ДТЕК пояснив, чому такі відключення є важливими для України в нинішній ситуації.
Причиною відключень може бути:
Для того, щоб світло було вдома в кожного, потрібно проводити стабілізацію енергосистеми та оперативні ремонтні роботи.
Електропостачання може відключатись на 4 години за графіком, який розміщують на сайті компанії. Однак працівники наголошують, що в окремих випадках тривалість відключення може бути довшою.
"Це буде пов’язано з тим, яка причина впровадження відключення та часу, що потрібен для стабілізації ситуації. Про тривалість в такому випадку ми будемо повідомляти додатково", - пояснюють фахівці.
Щоб допомогти енергосистемі країни пройти цей складний період, клієнтів просять споживати електроенергію помірно: вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18.00 до 23.00 та вранці з 7.00 до 11.00.
У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:
А представників бізнесу просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.
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