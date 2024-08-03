Який вигляд зараз має секс-символ 90-х і зірка "Серцеїдок" (фото)

Дженніфер Лав Х'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

У нульові роки Дженніфер Лав Х'юїтт була неймовірно популярною актрисою. У 2001 році вона зіграла у романтичній комедії "Серцеїдки", де втілила образ сексуальної шахрайки, яка підкорює заможних чоловіків.

Її зовнішність з тонкою талією, пишними грудьми і округлими стегнами зводила чоловіків з розуму і викликала заздрість у жінок.

У якомусь сенсі дівчина стала заручницею своєї ролі та амплуа легковажної дівчини. Тому наступні ролі були однотипними, хоча актриса була в них дуже органічна. Але їй не було на що скаржитися: гроші лилися рікою, і шанувальників було безліч.

Дженніфер Лав Х'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

Кажуть, що в якийсь момент кар'єра артистки пішла на спад через її "зіркову хворобу". Кінематографісти, втомлені від її примхливого характеру, перестали запрошувати її в кіно.

У 2014 році Дженніфер пощастило: її взяли в серіал "Мислити як злочинець". Однак, вона затрималася там лише на один сезон через критику глядачів і професійного співтовариства, які вважали, що вона підходить тільки для мильних опер, а не для серйозних проєктів.

Дженніфер Лав Х'юїтт (кадр з фільму "Мислити як злочинець")

Згодом Лав Х'юїтт присвятила себе сім'ї. У 2013 році вона вийшла заміж за актора Браяна Геллісея.

Сьогодні пара виховує трьох дітей: доньку Отем Джеймс (народилася 2013 року), сина Аттікуса Джеймса (народився 2015 року) і сина Ейдана Джеймса (народився у 2021 році).

Дженніфер Лав Х'юїтт (фото: instagram.com/jenniferlovehewit)

Дженніфер Лав Х'юїтт з чоловіком (фото: instagram.com/jenniferlovehewit)

Нещодавно Дженніфер повернулася на екрани. Зараз вона знімається в серіалі "9-1-1". Актрису не часто можна побачити на світських заходах, тому її рідкісні появи стають приємним сюрпризом для шанувальників.

Дженніфер Лав Х'юїтт (кадр з фільму "9-1-1")