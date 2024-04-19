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Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Донька Емінема (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Один із найпопулярніших реп-виконавців XXI століття Емінем відомий своєю жорсткою натурою. Однак коли мова йде про його доньку Хейлі Джейд Скотт, артист демонструє свою ніжну сторону.

Як виглядає 28-річна спадкоємиця зірки зараз і чим займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Хейлі Джейд Скотт.

Чим зараз займається донька Емінема

Хейлі закінчила Мічиганський державний коледж зі ступенем психолога.

Здобувши вищу освіту і закінчивши університет, дівчина вирішила не працювати за своєю спеціальністю і наслідувати приклад свого батька, ставши музичною виконавицею.

Хейлі Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У неї є акаунт в Instagram, на якому кількість підписників перевищує 3,1 мільйона. Проте, вона зберігає дистанцію і рідко ділиться подробицями свого особистого життя зі своїми фанатами.

Хейлі Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У лютому 2023 року Джейт Скотт оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Еваном МакКлінтоком, з яким вона перебуває у стосунках понад п'ять років. Чоловік обіймає керівну посаду в компанії з управління розслідуваннями в Мічигані.

Хейлі Джейд Скотт з нареченим (фото: instagram.com/hailiejade)

Днями, напередодні свого весілля, спадкоємиця легендарного репера влаштувала дівич-вечір у Тампа-Бей у компанії подруг, влаштувавши вечірку на розкішній яхті.

Хейлі Джейд Скотт влаштувала дівич-вечір (фото: instagram.com/hailiejade)

Варто зазначити, що Хейлі - єдина дочка Емінема від його екс-дружини Кімберлі Енн Скотт. Також він удочерив Алайну "Лейні" Скотт, доньку сестри Кім, і Вітні, доньку своєї колишньої дружини від попередніх стосунків.

Крім того, виконавець був законним опікуном свого зведеного брата Натана Кейна.

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