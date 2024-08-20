Який вигляд має Чемпіонка Європи з сексу та чим вона займається сьогодні (фото)

Марія Задравець - хорватська порномодель та перша Чемпіонка Європи з сексу , який пройшов у червні 2023 року у секретному місці біля Гетеборга у Швеції. Цього року дівчина має намір підтвердити свій титул - вона вийде на сцену другого етапу змагань у Стокгольмі 28 вересня.

Як вона виглядає сьогодні та що відомо про її життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто така Марія Задравець

Дівчині 27 років. Вона народилася у невеликому хорватському місті Чаковець, а зараз мешкає в Німеччині.

Марія Задравець (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Марія знімається у фільмах для дорослих та веде профіль на OnlyFans. На платформі дівчина публікує відео та фото інтимного характеру.

Задравець в образі (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

У мережі дівчина відома під пікантним псевдонімом Sweet Mary. Там вона демонструє свої пишні форми, ділиться подробицями особистого життя, публікує знімки з численних подорожей.

У мережі вона відома під псевдонімом Sweet Mary (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Як прославилася Задравець

У 2023 році перший чемпіонат Європи з сексу потрапив у заголовки новин після того, як кілька дорослих зірок залишили його, назвавши змагання "малобюджетним "Великим братом". Незважаючи на суперечки, у соціальних мережах переможницею оголосили Sweet Mery.

Марія Задравець (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Вона встигла взяти участь лише в одному виступі, здобути найбільше очок і зрештою виграти турнір. У себе в соцмережах знаменитість подякувала всім, хто її підтримував.

"Ось так все закінчилося - я була оголошена чемпіонкою Європи, хоча в мене був лише один виступ. Дякую всім, хто підтримував мене від самого початку! Щодо організації, я можу тільки сказати, що були помилки", - зазначила Задравець у публікації до фото.

Марія Задравець (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Вигравши в цьому чемпіонаті, Марія отримала великий грошовий приз, який витратила, зокрема, на пластику грудей - збільшила їх із розміру D до F.

"Я купила новий BMW, інвестувала у свій бізнес, інвестувала в себе, збільшила груди і зробила пластику носа. Це вже щось", - зазначила в одному з інтерв'ю Задравець.

Задравець за діджейським пультом (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Участь Задравець у чемпіонаті Європи з сексу в 2024 році

Другий етап змагань відбудеться 28 вересня у Стокгольмі.

Марія має намір захистити свій титул і знову здобути "золото". І робитиме вона це перед живою аудиторією.

"Я планую докласти багато зусиль і спробувати виграти цей турнір. Я дуже схвильована, тому що там будуть глядачі, які мотивують мене ще більше", - зазначила порнозірка у коментарі Daily Star.

Як виглядає Марія зараз (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Дівчина вважає, що головне - бути собою, тобто природною.

"Публіка мене дуже збуджує і мотивує бути ще кращою. Чим більше людей дивиться, тим більше я збуджуюсь і тим більше віддаюся", - підкреслила Задравець.

Дівчина націлена на перемогу і цього року (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)