Який смартфон купити за 5000 грн? Ось найкращі телефони бюджетного класу
На ринку України у 2024 році можна знайти безліч гідних бюджетних смартфонів вартістю до 5 000 гривень, які пропонують хороші характеристики за власний кошт. Ці пристрої підійдуть для повсякденних завдань, таких як дзвінки, месенджери, перегляд веб-сторінок і навіть деяких ігор.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять смартфонів до 5000 гривень, на які варто звернути увагу.
Xiaomi Redmi 12C
Ціна: від 4 699 гривень
Xiaomi залишається одним з лідерів на ринку доступних смартфонів, і Redmi 12C - один із найкращих представників бюджетної лінійки. Цей смартфон обладнаний 6,71-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та процесором MediaTek Helio G85, що дозволяє запускати більшість додатків та простих ігор.
Redmi 12C має акумулятор на 5 000 мА/год, що забезпечує хорошу автономність, а також 3/4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Камера 50 Мп дає гідні фотографії при гарному освітленні, що робить його оптимальним варіантом за ці гроші.
Xiaomi Redmi 12C (фото: MegaBites)
Realme C33
Ціна: від 3 999 гривень
Realme C33 також входить до списку найкращих бюджетних смартфонів завдяки збалансованому поєднанню ціни та продуктивності. Він оснащений 6,5-дюймовим екраном з роздільною здатністю HD+ та працює на базі процесора Unisoc T612.
Цей смартфон підтримує 3 ГБ оперативної та 32/64 ГБ вбудованої пам'яті, чого достатньо для повсякденних завдань. Realme C33 виділяється акумулятором ємністю 5 000 мА/год та підтримкою швидкої зарядки, а 50 Мп основна камера дозволяє робити якісні фото при гарному освітленні.
Realme C33 (фото: Gadget Rebirth)
Samsung Galaxy A04
Ціна: від 4 799 гривень
Samsung традиційно пропонує надійні бюджетні пристрої і Galaxy A04 є відмінним варіантом до 5 000 гривень. Смартфон має 6,5-дюймовий PLS дисплей з роздільною здатністю HD+ та оснащений процесором MediaTek Helio P35, якого достатньо для базових потреб.
Акумулятор на 5000 мА/год забезпечує тривалий час роботи, а 13 Мп основна камера дозволяє робити непогані фото вдень. Galaxy A04 підтримує інтерфейс One UI, який простий у використанні та зручний для повсякденного застосування.
Samsung Galaxy A04
Infinix Hot 20i
Ціна: від 4 499 гривень
Infinix стає популярним брендом на українському ринку, пропонуючи цікаві бюджетні рішення, такі як Hot 20i. Цей смартфон оснащений 6,6-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та процесором MediaTek Helio A22.
Він має 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, що цілком підходить для повсякденних завдань. 13 Мп основна камера забезпечує прийнятну якість фотографій, а 5000 мА/год батарея гарантує до двох днів роботи без підзарядки.
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Tecno Spark 8C
Ціна: від 3 499 гривень
Tecno Spark 8C - ще один цікавий варіант із хорошими характеристиками за свої гроші. Він обладнаний 6,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та працює на процесорі Unisoc T606. Смартфон пропонує 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, а акумулятор ємністю 5 000 мА/год забезпечує тривалий час автономної роботи.
Spark 8C також має 13 Мп камеру та додатковий сенсор AI, що покращує якість знімків при хорошому освітленні.
Tecno Spark 8C
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: ROZETKA, Hotline.