Який iPhone купити в 2023 році: перераховані кращі варіанти під будь-який бюджет

iPhone 15 Pro Max

Відмінний вибір для тих, хто бажає все найкраще і не готовий жертвувати якістю.

Цей флагман оснащений потужним процесором A16 Bionic, який гарантує високу продуктивність. Має вражаючу систему камер з безліччю функцій, включаючи покращений режим нічної зйомки та можливість запису відео в 8K.

Дуже яскравий і якісний Super Retina XDR-дисплей з підтримкою ProMotion для плавної роботи. З додаткових можливостей телефон має водозахист, Face ID та багато іншого.

iPhone 15 Pro Max (фото: Comfy)

iPhone 15

Підійде тим, хто хоче високої продуктивності, але не готовий переплачувати за додаткові камери і функції.

Смартфон використовує той же процесор A16 Bionic, що і iPhone 15 Pro Max, забезпечуючи високу швидкість роботи. Має хорошу камеру, але з невеликими обмеженнями в порівнянні з Pro-версією. Хороший Super Retina XDR-дисплей, але без підтримки ProMotion.

Додаткові можливості включають в себе Face ID, водозахист та інші стандартні функції iPhone.

iPhone 15 (фото: Apple)

iPhone 14 Pro

Відмінний вибір для тих, хто шукає потужний і стильний смартфон з просунутими можливостями.

У нього прекрасний дизайн з корпусом з високоякісних матеріалів. Екран iPhone 14 Pro представляє собою Super Retina XDR OLED-дисплей з яскравими і насиченими кольорами. Потужний процесор A16 Bionic забезпечує відмінну продуктивність і швидку роботу додатків.

У смартфоні представлена система потрійної камери з різноманітними режимами та можливостями зйомки. Також гаджет підтримує 5G-технології для швидкого доступу в інтернет і потокового відтворення відео. Ємний акумулятор забезпечує тривалий час автономної роботи смартфона.

Операційна система iOS 16 пропонує безліч функцій і додатків для щоденного використання.

iPhone 14 Pro (фото: Amazon)

iPhone 13

Цей смартфон представляє собою оновлену версію попередньої моделі iPhone 12 і ряд значущих покращень та нових функцій. Оснащений процесором A15 Bionic, який забезпечує продуктивність і ефективне керування енергоспоживанням.

Пристрій має 6,1-дюймовий Super Retina XDR-екран з яскравими та насиченими кольорами. Екран також підтримує технологію ProMotion для плавного відображення контенту.

iPhone 13 оснащений подвійною камерою з покращеними оптичними характеристиками та режимом Нічна зйомка для якісних фотографій і відео при низькій освітленості. Смартфон підтримує мережу 5G для швидкого доступу в інтернет.

Гаджет являє собою надійний і функціональний смартфон з поліпшеними характеристиками, який надає користувачеві можливості для спілкування, розваг і роботи.

iPhone 13 (фото: Comfy)

iPhone 13 Pro

Цей гаджет оснащений потужним процесором A15 Bionic, що забезпечує високу швидкість роботи та ефективне керування енергоспоживанням. Також пристрій має 6,1-дюймовий Super Retina XDR-екран з технологією ProMotion, що забезпечує плавне відображення контенту та підтримку HDR для яскравих і якісних зображень.

iPhone 13 Pro має потрійну камеру з системою стабілізації зображення, яка дозволяє робити прекрасні фотографії та відео, включаючи режим Нічної зйомки. Смартфон також підтримує 5G-технології для швидкого доступу в Інтернет і завантаження даних. Оснащений міцним корпусом з підвищеною стійкістю до води і пилу (IP68).

iPhone 13 Pro представляє собою високопродуктивний і якісний смартфон для тих, хто шукає передові технології і можливості в мобільних пристроях.

iPhone 13 Pro (фото: Amazon)

iPhone 12

Телефон має процесор A14 Bionic, який забезпечує ефективне керування продуктивністю та енергією. Пристрій має 6,1-дюймовий екран Super Retina XDR з технологією OLED для яскравих і чітких зображень.

iPhone 12 підтримує 5G-технологію для швидкої передачі даних і надшвидкого завантаження. Він також оснащений подвійною камерою з режимом Нічної зйомки для якісних фотографій при низькому освітленні. Функції пристрою підтримують iOS, такі як FaceTime, Apple Pay і Siri.

Смартфон також є відмінним поєднанням продукції, якості зображення та сучасних технологій.

iPhone 12 (фото: Цитрус)

iPhone SE (2022)

Цей смартфон поєднує в собі високу якість і доступну ціну. Він оснащений процесором A15 Bionic, який забезпечує відмінну продуктивність.

iPhone SE (2022) має компактний дизайн з 4,7-дюймовим Retina HD-екраном і кнопкою Touch ID для безпечного розблокування та оплати. Смартфон оснащений однією камерою з можливістю запису 4K-відео та підтримує функції iOS, включаючи FaceTime, Apple Pay та багато інших.

Це відмінний вибір для тех, хто шукає надійний і потужний iPhone за більш доступною ціною.

iPhone SE (2022) (фото: Digital Trends)