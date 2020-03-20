Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев

Илья Кива снова попал в скандал из-за своего желания прокомментировать серьезные темы - в этот раз одиозный политик отличился странной реакцией на ситуацию с коронавирусом. Народный дептутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" похвалил Сталина и опубликовал цитату диктатора, в которой упоминались моры и эпидемии.

По мнению нардепа, который собрался ехать в Москву на 9 мая, чтобы постоять возле президента РФ Владимира Путина, генсек КПСС Иосиф Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился на кресле руководителя Украины.

"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" - написал Кива в своем Facebook 20 марта.

Также он опубликовал фото с ликом "вождя народов" и его цитатой от 1947 года из очерка "Ограничатся ли капиталисты сброшенными бомбами".

Фото: скрин поста facebook.com/kivailya

На фейсбушную выходку депутата живо отреагировали его подписчики, и мнения у юзеров неоднозначное - у Кивы нашлись один-два однодумца, но большинство просто "разнесло" скандального политика и указали на абсурдность его заявления.

ГУЛАГом грезите?

Владимирович! Мягко говоря, не самый лучший пример.

Илья Владимирович, самое страшное, что при Сталине вас бы посадили или расстреляли, так же как и меня, так же как и многих комментаторов ниже. Я бы не хотел.

Глупых ни сеют, дураки сами рождаются.

Ага, с карантином в ГУЛАГ.

Стыд.

Скрин комментариев: facebook.com/kivailya

Напомним, ранее Кива сильно опозорился из-за поздравления 23 февраля и матерного высказывания в адрес закона о декоммунизации - нардепа обвинили в лицемерии и припомнили, как он несколько лет назад был ярым противником празднования в Украине советского праздника.