ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кива угрожал съесть нардепа прямо в Раде: появилось видео

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 13:55
Кива угрожал съесть нардепа прямо в Раде: появилось видео
Илья Кива угрожал съесть другого нардепа (Коллаж РБК-Украина)

Илья Кива угрожал депутату от "Слуги народа" во время драки в Раде

В Верховной Раде Украины произошла драка во время заседания комитета аграрной и земельной политики. Основными участниками потасовки были Илья Кива от "ОПЗЖ", Вадим Ивченко от "Батькивщины" и депутат "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Как заявил Мотовиловец после конфликта, нардеп Илья Кива угрожал ему. Как сообщается в сюжете "Радио Свобода", депутат пытался во время потасовки оградить от посягательств председателя комитета.

"Королевская начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича", - поделился деталями Мотовиловец.

Илья Кива отреагировал на обвинения и сказал, что таким образом он "защищал украинский народ" от "вурдалаков", которые хотели среди ночи "украсть единственное достояние народа – землю".

"Я, как гражданин и патриот страны, защищаю интересы страны и своего народа. Это не работа комитета, это шабаш вурдалаков", - прокомментировал конфликт Илья Кива.

Илья Кива пригрозил нардепу съесть его по кусочкам

Кива пришел в Раду в маске Джокера, потому что "здравомыслящий человек" (видео) Я тебе сейчас голову отрежу: Кива снова попал в скандал
Новости Украины Илья Кивадрака в ВР
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь