Кива опозорился из-за Сороса в прямом эфире: чистый бред!

Илью Киву унизили в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" из-за высказывания о Джордже Соросе, на которого народный депутат от "Оппозиционного блока - За жизнь" возлагает ответственность за многие проблемы Украины.

После очередного упоминания имени американского миллиардера, мецената и главы хедж-фонда Soros Fund Management одиозный политик нарвался на критику ведущего.

Это произошло после того, как Кива перебил выступление нардепа из фракции "Голос" Ярослава Железняка, вступил в спор с оппонентом и назвал его представителем "группы Сороса в украинском парламенте".

Тут не сдержался уже Савик Шустер. Он решил уточнить у Кивы, знает ли депутат на самом деле, о ком постоянно твердит.

"Илья Владимирович, хватит! И вообще не называйте... Вы когда-нибудь Сороса видели вообще? Вы знаете, кто это? Вы когда-нибудь что-то о нем читали? Вы просто словами кидаетесь, не знаете о ком. Да? Это чистый бред настоящий. Это настоящий бред!" - эмоционально высказался ведущий.

"Это ваша позиция", - отреагировал на это Кива.

"Это не моя позиция. Это позиция всех нормальных людей", - подчеркнул Шустер.

"Ну кто его знает..." - только и сказал нардеп в ответ.

Видео: Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса" - Савик Шустер эмоционально отреагировал

Ранее сообщалось, что недавно Кива жестко опозорился из-за конфликта в Карабахе и своего внезапного заявления о "войне между Турцией и Арменией".

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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