Китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе

Коронавирус продолжает поражать жителей планеты и по состоянию на четверг, 19 марта, количество заболевших увеличилось до 222 642 человек, 84 506 человек выздоровели, 9 115 человек скончались. На данный момент идет разработка вакцины от коронавируса, а ученые и медики пробуют различные лекарства для того, чтобы помочь больным.

Как сообщает китайское правительство, для больных коронавирусом рекомендуется использовать препарат фавипиравир (авиган), который производит компания Fujifilm Holdings Corp. Этот препарат был разработан для лечения новых штаммов гриппа и после клинических испытаний власти Китая заявили, что он эффективен при COVID-2019, пишет "24 канал".

Этот препарат использовали медики в Ухане и Шжньчжене и на его использование согласились 340 добровольцев. Как отмечает один из чиновников Министерства науки и техники Китая Чжан Синьмин, этот препарат безопасен и не имеет побочных эффектов.

"Он имеет высокую степень безопасности и является явно эффективным в лечении. Китайская фармацевтическая компания ожидает массовое производство препарата и обеспечение стабильного снабжения", - заявил Чжан.

Медики рассказали, что во время использования фавипиравира у пациентов в Ухане, температура нормализировалась в течении двух дней. Кашель также становился легче и исчезал через четыре дня.

Кроме того, тесты на коронавирус у таких пациентов, показывали отсутствие вируса уже через четыре дня после установления диагноза. Только 8,2% пациентов, которые принимали препарат, были подключены к аппарату ИВЛ.

Пациенты, которые не принимали препарат, в среднем шли на поправку только через 11 дней, температура и кашель пропадали на 5 день, а 17,1% больным понадобилась поддержка аппарата ИВЛ.

Рентген у пациентов, которые принимали фавипиравир, показал улучшение состояния легких у 91%.

Фавипиравир (авиган) – синтетический противовирусный препарат, который в предыдущих исследованиях показал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов.

Однако Министерство здравоохранения Японии высказало предположение, что это лекарство помогает только пациентам с легкими и умеренными симптомами, и не особо эффективен для тех, у кого состояние более тяжелое.

Кроме того, несмотря на отсутствие побочных эффектов, исследования японских ученых показали, что авиган может вызвать гибель плода или его деформацию у беременных женщин, а также негативно повлиять на сперму у мужчин.

Ранее мы писали о том, что медики обнаружили положительный эффект при коронавирусе у другого препарата.