Китай звинуватив Google у порушенні закону. Що загрожує IT-гіганту?

Китай ініціював антимонопольне розслідування щодо Google, підозрюючи компанію в порушенні антимонопольного законодавства. Це рішення ухвалено у відповідь на підвищення США тарифів на китайські товари.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародне інформаційне агентство Reuters .

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Що відомо про розслідування проти Google у Китаї

Державне управління з регулювання ринку Китаю повідомило, що Google підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства країни, і відповідно до закону розпочато розслідування.

Однак відомство не надало додаткових деталей щодо розслідування або того, які саме дії Google могли призвести до порушення закону.

Продукти Google, включно з його пошуковою системою, заблоковані в Китаї, а дохід компанії з цієї країни становить лише близько 1 відсотка від глобальних продажів. Проте Google продовжує співпрацю з китайськими партнерами, такими як рекламодавці.

У 2017 році Google оголосив про запуск невеликого центру штучного інтелекту в Китаї, проте цей проект закрили за два роки, і, згідно з повідомленням у блозі компанії, наразі Google не веде досліджень у сфері ШІ в Китаї.

Чорний список компаній США

Крім того, Міністерство торгівлі Китаю додало американську холдингову компанію PVH Corp, що володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, а також біотехнологічну фірму Illumina до свого списку "ненадійних" підприємств.

Влада Китаю заявила, що ці компанії вжили "дискримінаційних заходів щодо китайських підприємств" і "завдали шкоди законним правам та інтересам китайських компаній".

Компанії, що потрапили до чорного списку, можуть зіткнутися зі штрафами і широким спектром санкцій, включно із забороною на торгівлю та анулюванням дозволів на роботу для іноземного персоналу.

Мита на Tesla і сільськогосподарську техніку

Китай також оголосив про 10-відсоткові мита на імпорт американського сільськогосподарського обладнання, що може зачепити такі компанії, як Caterpillar, Deere & Co і AGCO, а також невелику кількість вантажівок і великогабаритних седанів із двигунами великої потужності, що поставляються до Китаю зі США.

Під нові тарифи може потрапити Cybertruck Ілона Маска - електропікап Tesla, який компанія активно просуває в Китаї, очікуючи дозволу на початок продажів.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що нові тарифи на американські товари набудуть чинності 10 лютого.

Загострення торгової війни

Оголошені у вівторок заходи посилюють торговельні обмеження між Пекіном і Вашингтоном, які раніше здебільшого стосувалися технологічного сектору за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, що прагнула обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників.

У грудні Китай повідомив про початок розслідування щодо Nvidia за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства. Цей крок розглядався як відповідь на нові санкції США проти китайського напівпровідникового сектора.

Крім того, наприкінці минулого року впливова китайська промислова група закликала провести перевірку безпеки продукції Intel, що продається в Китаї.