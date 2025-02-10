Китай створює команду для захисту Землі від астероїда-вбивці: що відомо

У п'ятницю Європейське космічне агентство (ESA) оновило ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею у 2032 році до 2,2 відсотків, поставивши його на перше місце в списку ризиків.

Астероїд, діаметр якого оцінюють від 40 до 90 метрів, був виявлений Інститутом астрономії Гавайського університету наприкінці грудня. Це відкриття активувало глобальні механізми реагування на загрозу астероїдів, оскільки ймовірність зіткнення перевищила міжнародний поріг моніторингу.

Через кілька тижнів після виявлення астероїда спеціалізований центр при Державному управлінні науки, технологій і промисловості для національної оборони Китаю опублікував оголошення про набір фахівців на три вакансії у сфері "планетарного захисту".

Центр, що займається дослідженнями і розробками в галузі аерокосмічної техніки і спостереженням за Землею, шукає випускників для вивчення методів моніторингу астероїдів і створення системи раннього попередження, згідно з оголошенням, опублікованим минулого місяця в WeChat-акаунті журналу China Space Science and Technology.

Існує кілька методів запобігання зіткненню астероїда із Землею. У 2022 році NASA провело перший успішний тест системи планетарного захисту та змінило траєкторію астероїда, зіткнувшись з ним.