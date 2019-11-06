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В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые детали инцидента

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 13:22
В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые детали инцидента
Самоубийство украинского школьника в Китае (фото: коллаж РБК-Украина)

В Китае школьник Иван Лю совершил суицид из-за издевательств учителя

В Шанхае 13-летний украинец Иван Лю, который жил с родителями в Китае, совершил суицид. Парень выпрыгнул из 13-этажа, поскольку не мог больше мириться с издевательствами учителя. На его руке было написано "Жертва шанхайского образования", но доказать, что это был буллинг со стороны школьного учителя сложно из-за отсутствия в местном законодательстве соответствующей статьи. Об этом сообщает LB.ua.

Мать погибшего Елена Артеменко рассказала, что в китайском законодательстве отсутствует статья "Доведение до самоубийства", поэтому доказать вину школьного учителя очень тяжело.

В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые детали инцидента

Фото: Иван Лю (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Женщина призналась, что после инцидента с ее сыном, в полиции ей сказали, что когда она пожаловалась на учителя директору школы, то подписала ребенку смертный приговор.

Мать мальчика рассказала, что полицейские изначально не хотели указывать в протоколе факты, которые подтверждают доведение до самоубийства, но отец Ивана заставил их это сделать.

В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые детали инцидента

Фото: Иван Лю (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко рассказал, после смерти украинца консульская служба сопровождает дело. Кроме того, служба обращалась к правоохранителям Шанхая и КНР.

Посольство Украины обратилось также к Министерству общественной безопасности КНР с просьбой более детально расследовать все обстоятельства самоубийства Ивана Лю.

Мама подростка рассказала, что на похороны Ивана со школы никто не пришел, но некоторые родители написали сообщения с сочувствием. При этом в день гибели парня, его бывший руководитель класса удалил родителей мальчика из общих чатов в мессенджере. Через несколько дней это сделала и новая учительница погибшего Ивана.

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