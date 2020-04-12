В Китае геном коронавируса был открыт в начале эпидемии: ученую заставили молчать

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 2 777 человек. При этом во всем мире количество официально зараженных достигло более 1,7 миллиона человек. Стал известно, что власти Китая заставили молчать эксперта-вирусолога после того, как она раскрыла генетический состав COVID-19.

Вирусолог Ши Чженли много лет провела в сложных экспедициях по поиску вирусов в сырых пещерах. После вспышки коронавируса в Ухане ее отозвали в свою лабораторию.

Исследования COVID-19 показали, что вирус был связан с подковообразными летучими мышами, которые были обнаружены в более чем 1,5 тысячах километрах от региона Юньнань в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

После того, как лаборатория Ши Чженли была закрыта, директор Института вирусологии Уханя Яньи Ван разослал всем сотрудникам и ключевым должностным лицам электронное письмо сотрудникам, в котором им было запрещено разглашать информацию о коронавирусе.

В марте вирусолог заявила, что что ее команда 14 января обнаружила, что новый вирус может заразить людей – за шесть дней до того, как этот факт был подтвержден официальным Китаем. В тот же день ВОЗ опубликовала в Twitter пост в поддержку Китая, который опроверг передачу вируса человеком.

Команда Ши Чженли опубликовала свои данные, идентифицирующие заболевание, 23 января на научном портале перед публикацией в феврале в журнале Nature.

Китайский журналист рассказал, что он разговаривал с Ши Чженли и узнал, что ее команда завершила секвенирование генов COVID-19, и связанные с ним тесты были готовы уже 2 января, но об этом замалчивалось.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что COVID-19 несет большую угрозу людям старше 50 лет, кроме того, вирусом чаще заражаются женщины (54%).