Кіт "повстав з мертвих" та за 4 дні після кремації повернувся додому

Нікі Найт з чоловіком та чотирма дітьми була у відпустці в Туреччині. Одного дня їй подзвонили сусіди та повідомили, що знайшли улюбленця родини, кота Теда, у своєму ставку - тваринка потонула. І навіть надіслали їй відео про те, що вони знайшли мертвого кота.

"Мені довелося повідомити цю новину своєму чоловікові та нашим чотирьом дітям, і ми всі були абсолютно спустошені, тому що Тед - велика особистість та улюблений член сім'ї", - розповіла жінка.

Нікі Найт з улюбленим котом Тедом (фото з архіву родини Найт)

Вона не хотіла обтяжувати своїх сусідів тілом кота, поки вони не повернуться з відпустки, і тому зв'язалася з місцевим крематорієм Heavenly Pets, щоб працівники забрали тіло та піддали його кремації.

Минуло чотири дні, родина горювала, але розуміла, що потрібно рухатися далі. І відволіктися від сумних думок їм допомагала відпустка та відпочинок.

Але до пані Найт почала дзвонити няня, яка доглядала за іншим котом родини. Додзвонитися з першого разу не вийшло і занепокоєна пані Найт побачила кілька пропущених підряд.

Коли ж Нікі нарешті поговорила з нянею, то почула, що кіт Тед тільки що пройшов до будинку скрізь котячі дверцята.

"Я спочатку не повірила. Мені довелося викликати її в прямому ефірі FaceTime, щоб побачити на власні очі, що Тед насправді живий", - каже жінка.

Красунчик кіт Тед (фото з архіву родини Найт)

У той момент до неї дійшла правда. Вона заплатила 130 фунтів стерлінгів за кремацію невідомого їй та чужого кота. Коли після повернення з відпустки вона пішла забрати прах кота, то побачила, що на урні було написано "Не мертвий Тед".

Разом з урною їй віддали відбиток лапи у рамці, відбитки носа, маленьку баночку зі зразком шерсті, листівку зі співчуттям, пачку насіння незабудки та офіційний сертифікат про кремацію.

Речі на згадку про кота від крематорію (фото з архіву родини Найт)

Родині не вдалося відшукати власника мертвого кота. Вони прийшли до висновку, що це був насправді бродячий кіт, можливо, фермерський. Але йому "пощастило" отримати достойний похорон.

Сім'я, звісно, була в захваті, що їхній Тед живий і все ще є в їхньому житті. Але сам Тед був не особливо стурбований тим, що відбувалося навколо його персони.

"Він нічого не помічає. Ми все ще бачимо, як він блукає дорогою до сусідського саду, тож ми повинні піти та забрати його, щоб він дійсно не попав у ставок", - каже Нікі.

Директор крематорію для тварин, яка дуже співчувала родині Найт і висловлювала слова підтримки через загибель кота Теда, була не менш здивована ситуацією. Вона сказала, що крематорій передасть плату за кремацію місцевому центру порятунку котів.