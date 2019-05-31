Кит Харингтон лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Кит Харингтон лечится от алкоголизма в элитном оздоровительном центре Коннектикута Privе-Swiss. Звезда культового сериала "Игра престолов" находится там уже около месяца. 32-летний британский актер после финала киносаги был сильно истощен, мысли об окончании этой многолетней работы вызвали стресс и вогнали в депрессию. Журналисты DailyMail смогли поймать Кита в объектив камеры.

Актер был небрежно одет в серые спортивные штаны и белую футболку, на голове была коричневая плоская кепка. Харингтон отправился в фитнес-центр, в котором провел около часа.

Там обычно проходят занятия пилатесом и йогой, а также предоставляют спа-услуги.

Кит Харингтон в элитном оздоровительном центре Privé (фото: dailymail.co.uk)

Месяц пребывания в центре с его роскошными частными виллами на набережной Лонг-Айленд-Саунд стоит более 120 тысяч долларов.

Харингтон был в клинике в Коннектикуте почти месяц, проходил психологическую тренировку и когнитивно-поведенческую терапию от стресса и негативных эмоций.

Элитный оздоровительный центр Privе (фото: dailymail.co.uk)

Представитель актера рассказал, что Кит решил использовать этот перерыв в своем графике "как возможность провести некоторое время в оздоровительном уединении, чтобы заняться некоторыми личными вопросами".

Также инсайдер сообщает, что жена Харингтона Роуз Лесли, которая также снималась в сериале "Игра престолов", очень его поддерживает.

"Все его близкие действительно хотели, чтобы он немного отдохнул. Сейчас ему просто нужен мир и покой", - заявил он.

Харингтон может свободно приходить и уходить из заведения, когда хочет.

Кит Харингтон не смог пережить финал сериала "Игра престолов" (фото: dailymail.co.uk)

Напомним, что исполнительницы главных ролей в "Игре престолов" рассказали, как хотели погибнуть.

Также мы писали о том, что между звездами "Игры престолов" произошел конфликт во время съемок.

Как сообщалось ранее, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что отказалась от роли в нашем воображаемом фильме "50 оттенков серого".